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SERVIZOS

O BNG denuncia que Ribeira leva máis de medio ano co apeadoiro de autobuses pechado

Os nacionalistas aseguran que as persoas usuarias do transporte público non dispoñen de zona cuberta nin de baños

Cruz Rivadulla, esquerda, Luís Pérez, e Antía Alberte no apeadoiro de Ribeira.

Cruz Rivadulla, esquerda, Luís Pérez, e Antía Alberte no apeadoiro de Ribeira. / BNG

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O BNG vén de presentar unha iniciativa para reclamar a apertura inmediata do apeadoiro de autobuses de Ribeira, "pechado desde hai xa varios meses, unha situación que está a provocar importantes prexuízos ás persoas usuarias do transporte público e aos condutores de buses".

O voceiro municipal, Luís Pérez Barral, compareceu para dar conta desta iniciativa acompañado das concelleiras Cruz Rivadulla e Antía Alberte, e explicou que a proposta nace “logo de que varias persoas usuarias se puxeran en contacto co BNG para trasladarnos o seu malestar e denunciar unha situación inaceptable nun servizo básico para a veciñanza”.

"Castigo" aos usuarios do transporte público

Pérez Barral denunciou que "é incomprensible que Ribeira leve máis de medio ano cun apeadoiro de autobuses pechado, impedindo o uso dos baños públicos e deixando ás persoas usuarias sen un espazo cuberto no que agardar o autobús". Neste sentido, advertiu de que o peche das instalacións “castiga especialmente a quen emprega o transporte público a diario, obrigándoas a esperar á intemperie, sen resgardo fronte á chuvia, o vento ou o frío”.

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Isto contrasta, engade o voceiro nacionalista, "co amplo horario que a instalación tiña cando o BNG gobernaba, pois abríase de 8.00 a 23.00 horas".

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