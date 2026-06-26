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SENSIBILIZACIÓN

A Pobra enche de diversidade os espazos públicos e as redes para reivindicar o Orgullo LGTBIQ+

A programación inclúe palestras virtuais, unha mesa informativa e material divulgativo

Presentación das actividades do Orgullo na Pobra do Caramiñal.

Presentación das actividades do Orgullo na Pobra do Caramiñal. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

O Concello da Pobra do Caramiñal, a través da Concellería de Igualdade, desenvolverá ao longo desta semana diversas accións de sensibilización e visibilización con motivo da celebración do Orgullo LGTBIQ+.

Nas redes sociais municipais difundiranse as Palestras Diversas, un ciclo de encontros virtuais nos que especialistas e activistas abordarán cuestións relacionadas co deporte, a infancia e adolescencia, os medios de comunicación e a literatura desde a perspectiva da diversidade.

O compromiso do Concello tamén se fai visible nos espazos públicos coa colocación da bandeira LGTBIQ+ no balcón da Casa do Concello e dunha lona conmemorativa nos xardíns municipais baixo o lema A Pobra, orgullo de ser.

Mesa informativa

Ademais, instalarase unha mesa informativa na entrada da Casa do Concello os días 26 e 29 de xuño, onde se repartirá material divulgativo e de sensibilización, incluíndo unha guía de actuación ante casos de violencia, dípticos, pulseiras, chapas, pegatinas e outros recursos.

A programación completarase coa incorporación de novos libros de temática LGTBIQ+ á Biblioteca Municipal, co obxectivo de fomentar a educación en valores, a empatía e o respecto a través da lectura. Entre os novos títulos figuran Vivan las uñas de coloresFora do normalFederico y sus familias e Comida familiar, entre outros.

Novos libros de temática LGTBIQ+ incorporados á biblioteca municipal.

Novos libros de temática LGTBIQ+ incorporados á biblioteca municipal. / Cedida

Con estas accións, a Concellería de Igualdade continúa impulsando iniciativas para construír unha Pobra máis diversa, inclusiva e libre de discriminación.

Recursos e contidos de sensibilización

Así mesmo, o Concello da Pobra do Caramiñal súmase un ano máis á campaña provincial Liberdade de ser e sentir!, impulsada pola Área de Igualdade da Deputación da Coruña.

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No marco desta iniciativa difundiranse as Palestras Diversas, contribuíndo a achegar á veciñanza recursos e contidos de sensibilización sobre diversidade sexual e igualdade.

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A Pobra enche de diversidade os espazos públicos e as redes para reivindicar o Orgullo LGTBIQ+

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