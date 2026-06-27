CELEBRACIÓN
Ana e Elena poñen voz ao Orgullo de Ribeira tras 16 anos de amor
A programación continúa con música, cinema e o concerto Grandes Iconas no auditorio municipal
O Concello de Ribeira deseñou unha axenda para reivindicar e celebrar o o Orgullo, dar visibilidade ao colectivo LGTBIQ+ e defender os seus dereitos.
As ribeirenses Ana Lampón Gude e Elena Rego Fernández, que casaron en xaneiro de 2025 como guinda aos 16 anos da súa historia de amor, exerceron de pregoeiras e presidiron, xunto coa alcaldesa, María Sampedro, o acto institucional.
A rexedora destacou que a de Ana e Elena é "unha historia de amor, si, pero tamén de perseveranza, de dignidade e de futuro, porque amar durante anos, construír unha vida en común e poder facelo publicamente, sen medo e sen pedir permiso, é tamén unha forma fermosa de liberdade".
Unha vila con memoria, respecto e orgullo
Avogou tamén por "unha Ribeira na que ninguén teña que esconder a súa vida, a súa identidade ou os seus afectos. Unha Ribeira onde cada persoa poida sentirse recoñecida, segura e parte da comunidade". A rexedora agarda que "Ribeira siga sendo unha vila con memoria, con respecto e con orgullo".
Pola súa banda, a concelleira de Igualdade, Ana Barreiro, sinalou que o obxectivo "é poñer en valor a dignidade de tódalas persoas, lembrar o camiño percorrido e renovar o compromiso colectivo cunha sociedade máis xusta, máis libre e máis respectuosa".
As pregoeiras falaron de como foi a súa adolescencia, porque como dixo Ana, "se boto a vista atrás e penso naquela adolescente que se estaba descubrindo, podo dicirvos que nin nos seus mellores soños imaxinaba algo así. Nin imaxinaba que podería vivir con total naturalidade no meu propio pobo, rodeada da miña familia, das miñas amizades, casada coa muller que quero e podendo facer a miña vida sen esconderme".
"Ninguén cabe por completo dentro dunha soa palabra"
Elena contou que cando veu vivir a Galicia, no 2006, houbo quen, "dende a curiosidade ou o descoñecemento, me preguntou se era lesbiana. Chamoume a atención porque nunca sentira a necesidade de definirme de ningunha maneira. Sei que, para moitas persoas, poñerlle nome ao que senten é importante. É algo que respecto profundamente. Pero o meu camiño persoal foi diferente".
"Non sei se é pola miña mentalidade americana, pero, para min, antes que nada, son Elena. Son filla, amiga, compañeira e veciña. Son os meus valores, as miñas experiencias e as persoas ás que quero. Porque ninguén cabe por completo dentro dunha soa palabra", engadiu.
No acto deuse lectura a un manifesto por parte de membros da Corporación municipal, e representantes das asociacións de Amas de Casa, Confraría da Dorna, A Creba, Cruz Vermella, Ámbar, Agadea, Amicos e Renacer leron varios poemas.
Programa para o resto de xornadas
As actividades continúan hoxe con dúas actuacións musicais na praza de Porta do Sol: Silvia Superstar, ás 20.00 horas, e Broken Peach, ás 22.30 horas.
Mañá domingo, haberá sesión vermú con Dani DJ na contorna do parque de García Bayón, ás 13.00 horas, mentres que, ás 21.00 horas, proxectarase o filme Elisa e Marcela, na praza do Concello.
Pola súa banda, o Festi Pops aprazouse ata o día 2 de xullo por mor do mal tempo. Será na praza do Concello, ás 20.00 horas. Finalmente, o 5 de xullo, ás 20.00 horas, no auditorio municipal soará unha reedición do concerto Grandes Iconas, da orquestra Sons. Un cento de artistas cantarán temas de Alaska, Rocío Jurado, Queen, Tino Casal ou Raffaella Carrá.
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