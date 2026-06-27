Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IDISVisita León XIVTerremoto VenezuelaJosé Ángel VilasSeguridade Santiago
instagram

DISTINCIÓN

Antón Riveiro Coello, fillo adoptivo de Boiro: "Os lugares que amamos acaban escribindo dentro de nós"

A corporación aprobou por unanimidade o recoñecemento ao escritor pola súa traxectoria e compromiso coa lingua galega

O alcalde e o escritor, en primeira fila, cos membros da Corporación boirense.

O alcalde e o escritor, en primeira fila, cos membros da Corporación boirense. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

A Corporación boirense nomeou este sábado ao xornalista e escritor Antón Riveiro Coello como fillo adoptivo de Boiro. A proposta contou coa unanimidade de todos os grupos municipais.

A proposta naceu dos equipos municipais de Dinamización da Lingua Galega debido á longa traxectoria do autor como un dos de mais prestixio da narrativa galega actual; polo seu compromiso coa lingua galega; a súa proxección literaria máis alá do ámbito galego a través da tradución dalgunhas das súas obras ao castelán, portugués, italiano e inglés; polo seu compromiso coa cultura da comarca do Barbanza; e, especialmente, pola súa contribución a proxectar a imaxe de Boiro cara o exterior.

Asistentes ao acto celebrado na Casa Consistorial de Boiro.

Asistentes ao acto celebrado na Casa Consistorial de Boiro. / Cedida

Ao rematar o pleno tivo lugar un acto institucional na Casa Consistorial, onde o homenaxeado amosou o seu agradecemento á corporación. "O azar tróuxonos a unha vila como Boiro, onde o mar acabou por formar parte da miña vida e tamén da miña escrita, porque os lugares que amamos acaban escribindo dentro de nós", afirmou Antón Riveiro.

Un veciño comprometido

Rapaces e rapazas dos centros de ensino do municipio deron lectura a textos do autor recollidos no Cartafol do Barbanza e A Voz do Lago. O alcalde, José Ramón Romero, pechou o acto agradecendo a Antón o seu compromiso con Boiro "porque un non elixe onde nace pero si onde bota raíces, e Antón converteuse nun veciño comprometido que participa activamente na vida social e cultural de Boiro e contribuíu a proxectar o nome do noso municipio".

Noticias relacionadas y más

Antón Riveiro Coello, natural de Xinzo da Limia, súmase a unha lista de persoeiros destacados do municipio da que tamén forman parte Raimundo García Domínguez “Borobó” como Fillo Adoptivo, e Ramón Martínez López como Fillo Predilecto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents