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Boiro homenaxea aos negocios senlleiros nas páxinas de 'Folía'
A revista publícase cada ano con motivo das Festas do Verán
O Concello de Boiro publica unha nova edición da revista Folía, que na edición de 2026 rende homenaxe aos negocios senlleiros que levan xeracións formando parte do tecido económico boirense.
"Son os negocios que permanecen durante anos nunha vila os que se acaban por converter en parte fundamental da vida social dun pobo", subliñan dende o goberno local.
Do 3 ao 8 de xullo
A revista, que se publica cada ano con motivo das Festas do Verán, que este ano se celebrarán do 3 ao 8 de xullo, foi presentada polo alcalde, José Ramón Romero; a concelleira de Cultura, María Outeiral; e o técnico de Cultura, Alberto García.
"Esta revista recolle moito máis que o programa das festas, pois tamén garda parte da nosa historia", afirmou o rexedor. As páxinas de Folía, engadiu, "contan con artigos de opinión, información comercial, o programa detallado de actividades de cada día e tamén información do colectivo homenaxeado".
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