Medio siglo formando profesionales y construyendo futuro en el CIFP Coroso de Ribeira

Felicidad, sentimientos a flor de piel y alguna que otra lágrima en la gala de celebración del 50 aniversario del CIFP Coroso, de Ribeira, que reunió a más de 400 personas. La escuela de Formación Profesional de referencia en el área del Barbanza empezó su andadura en el Mercado Municipal ribeirense en el curso 1975/1976.

El acto, conducido por la presentadora de la Televisión de Galicia, Lucía Rodríguez, arrancó con la intervención del director del centro, Antonio Teira, que mostró su "orgullo por poder estar aquí con todos los actores que confiamos en esta gran familia profesional".

Antonio Teira, director del CIFP Coroso de Ribeira. / Cedida

Realizó un breve repaso a la historia del centro, que comenzó su andadura "en la primera planta de la plaza de abastos" para después "okupar las instalaciones del ISM" antes de trasladarse a sus propias instalaciones.

La proyección de un vídeo conmemorativo protagonizado por docentes, exdocentes, personal laboral, empresarios y antiguos alumnos de la escuela, sirvió para repasar los 50 años de historia del centro.

Una treintena de galardones en ocho categorías

La gala fue concebida también como un acto de reconocimiento a las personas, empresas e instituciones que hicieron posible el crecimiento y la evolución del CIFP Coroso a lo largo de toda su trayectoria.

Así, bajo el lema CIFP Coroso. 50 anos, miles de historias se entregaron una treintena de galardones divididos en ocho categorías. Además, se homenajeó a las personas pioneras que hicieron posible la creación de la escuela de Formación Profesional en Ribeira, y se reconoció la labor de los directores que formaron parte de la historia del centro.

Los premios a la excelencia profesional fueron para Nerea Quintáns Pinazas, ex alumna y doctora en el hospital Álvaro Cunqueiro; Ángel Pena Sampedro, ex alumno y jefe de mantenimiento de Alfrío; y Miguel A. Teira Patiño, jefe de Estudios del CIFP Politécnico de Santiago de Compostela.

Más de cuatrocientas personas asistieron a la gala. / Cedida

Por su parte los premios al emprendimiento empresarial recayeron en Enrique Rañó Ouviña, ex alumno y gerente de Rivelsa; Enrique Martínez Pérez, ex alumno y gerente de Frinorsa; y Beatriz Enríquez Maneiro, ex alumna y gerente de Sonense de Electricidad.

La Asociación de Empresarios de Ribeira, SALICA – Grupo Albacora y Jealsa recibieron los premios a la promoción de la Formación Profesional, y Congalsa, Grupo Lijó y Climafrío se llevaron los premios a la inserción laboral.

Asimismo, el CIFP Coroso premió la trayectoria profesional no docente de Ramona Rivas Pérez, secretaria del centro; Teresa Paisal Franco, secretaria jubilada; y Javier Queiro Fernández, ex conserje.

Los premios al compromiso con la innovación fueron para Martín Vidal Miranda, docente y jefe de Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos del CIFP Coroso; Carlos Salvado Fernández, catedrático y docente del centro; y Beatriz Mantínez Ruiz, doctora y docente.

En la categoría de premios a la trayectoria profesional docente, los galardonados fueron José M. Sampedro Fernández, docente jubilado del CIFP Coroso, y los docentes Ramón Quintáns Vila y Ramón Pérez Martínez.

Además, se entregaron premios especiales al desarrollo de la Formación Profesional en Ribeira. Entre los pioneros fueron distinguidos Manuel Pérez García, José Alfonso Lijó Ageitos “Tacho”, José A. Ventoso Mariño, Pilar Otero Suárez, Domingo Paz Patiño, Manuel Martínez Rial, Jesús Pérez Besada y Gelasio López Rodríguez.

Completaron la lista de galardonados los directores José Alberto Lorenzo Álvarez, Eduardo García Mosconi, José Antonio Rendo Rodeiro, José Fernando Vázquez Miranda y Antonio M. Teira Rivas.

Formar a gente para el mañana

Al acto se sumó también la directora xeral de Formación Profesional de la Consellería de Educación, María Eugenia Pérez, quien destacó que la gala no solo ha servido para "celebrar los 50 años del pasado, sino de futuro, que fue lo que hizo este centro: formar a gente para el mañana".

Además, puso en valor que "Coroso supo reinventarse, pero sin perder su esencia. Una esencia que tiene una relación directa con el modelo de la FP gallega que defendemos desde la Xunta". En este sentido, recordó que la relación directa con la empresa, una formación pegada a la realidad y adaptada a los cambios constantes de la sociedad marcan el tipo de enseñanza que hacen de la "FP una formación útil".

Compromiso con la formación y el futuro

La clausura oficial del acto corrió a cargo de la alcaldesa, María Sampedro, quien mostró su satisfacción y orgullo por participar en una cita que reconoce la excelente trayectoria del CIFP a lo largo de estas cinco décadas. "Estamos hablando de medio siglo de compromiso con la formación y con el futuro".

La velada concluyó con una sorpresa para todos los asistentes: la actuación del cantante Javi Maneiro, uno de los antiguos alumnos más célebres del centro, acompañado por los docentes de la escuela Beatriz Martínez, Paula Moldes, José García y Toño Magariños.