Pasión por 'santificar' las fiestas: Ribeira abre de nuevo un debate que suscita lío político

El debate plenario para la elección de los festivos locales desata pasiones cada año en Ribeira, tierra, por cierto, de pasiones encontradas.

Algunos debates que dividieron (y dividen) a la sociedad se superaron oficialmente, aunque sigan en la calle. Como el del topónimo. Oficialmente, Ribeira. Pero, para la resistencia, Riveira.

Este capítulo tuvo incluso un momento que rozó la hilaridad cuando, días antes de tener que abandonar el Gobierno por la moción de censura, el entonces alcalde, Luis Pérez (BNG) ordenó retirar la simbólica letra que, creando un corazón con una uve vertical y una be horizontal, formaba parte del topónimo Ribeira en dos rotondas y un mirador de la ciudad. En su lugar colocó una be.

Operarios municipales retirando, en octubre de 2025, la letra que, en forma de corazón, formaba parte del topónimo Ribeira en dos rotondas y un mirador. / Cedida

Mañana, día 29, se celebrará un pleno en el que se debatirá una moción con la que el BNG quiere abrir fuego (político) con vistas a la aprobación de los días festivos de 2027 en Ribeira. Una cuestión históricamente rodeada de polémica. Y en esta ocasión, ya lo verán, no será diferente.

Un debate prematuro

Para empezar, oficialmente ni siquiera toca ahora ese debate, pues la Xunta aún no se dirigió a los concellos abriendo el plazo para que se posicionen al respecto.

Y, además, la alcaldesa, María Sampedro (PP) ni siquiera abrió ese melón en el seno del bipartito. Y esa es otra, porque pudiera ocurrir (como ya ocurrió en el anterior Gobierno) que este asunto fuese objeto de trifulca interna.

Ocurrió en 2024, cuando gobernaban BNG, PBBI y PSOE. Nacionalistas y socialistas proponían martes de Entroido y el día central de la Dorna como festivos para 2025. Y el PBBI, el 12 de septiembre (Santa Uxía, la patrona) y el martes de Entroido.

Pero dos ediles del PBBI se desmarcaron: una se abstuvo y uno votó no, por lo que, rechazada esa propuesta, se votó la del PP, que proponía Dorna y Santa Uxía. Y ganó esta opción con el apoyo de un edil del PBBI, porque otros tres se abstuvieron y uno votó no.

Chispas en el anterior Gobierno tripartito

En 2025 volvió a haber lío. En aquella ocasión (julio), aún gobernaban en coalición BNG, PBBI y PSOE, aunque ya habían saltado algunas chispas que pocos meses después acabarían haciendo explotar la moción de censura.

En ese pleno, el ala izquierdista del tripartito solicitaba el martes de Entroido y el 24 de julio (día central de la Festa da Dorna), pero el PBBI de Vicente Mariño se desmarcó de sus socios para apoyar una de las fechas propuestas por el PP, entonces en la oposición: el día del Carmen.

El pulso en el seno del Gobierno lo ganó el PBBI, aunque también en este partido hubo discrepancias: Juan Luis Furones votó en contra y Tania Redondo se abstuvo. Curiosamente (o no) ambos ediles acabarían desmarcándose también de la moción de censura con la que la formación independiente devolvió la Alcaldía al PP para formar con él el actual Gobierno de coalición.

Respecto a la otra fecha propuesta por BNG y PSOE, la del martes de Entroido (17 de febrero) era coincidente con la del PBBI y también fue aprobada.

Francisco Suárez-Puerta (PSOE), Luis Pérez (BNG) y Vicente Mariño (PBBI), el día que pactaron un Gobierno tripartito. / Cedida

Y todo esto ocurría a pesar de que el 27 de julio de 2015 se aprobó un acuerdo plenario por el que se decretó que, a partir de 2016 y de manera permanente, salvo que sea domingo, el 24 de julio, día de la Dorna, sería festivo local.

El corto recorrido de un acuerdo plenario

Pero claro: en política siempre hay resquicios para cambiar de opinión. "Con un acuerdo plenario se nombra a un presidente y con un acuerdo plenario se le destituye; y, además, en 2015 el PBBI no existía y yo no era edil", dijo en 2024 Vicente Mariño, líder de la formación independiente.

De modo que el pleno de mañana se presenta de nuevo interesante, habida cuenta de que los líos festivos y políticos fueron paralelos en pasados debates. Aunque no cabe esperar que ni el PP ni su socio del Gobierno, el PBBI, se posicionen sobre la propuesta del BNG. Precisamente, porque aún no abrieron ese debate interno.

Por su parte, los nacionalistas ya anunciaron que propondrán el martes de Entroido y el 24 de julio (día central de la Festa da Dorna).

Pero, más allá de las diferencias de criterio, en el debate plenario habrá un segundo factor que alimentará la tensión y la polémica.

Y es que la propuesta del Bloque va más allá de 2027. Pretende que ambas fechas queden marcadas en rojo a perpetuidad en el calendario, salvo cuando el día central de la Festa da Dorna coincida en domingo.

Del "arraigo social" al gozo "con plenitud"

Sustenta esa iniciativa en el "arraigo social" de ambas celebraciones y en su "impacto directo en la actividad económica, especialmente en la hostelería, la restauración, el comercio y los servicios".

Un 24 de julio festivo permitiría, dice el BNG, "disfrutar con plenitud" de la cita dorneira. "No estamos eligiendo simplemente dos días festivos; estamos decidiendo qué modelo de villa queremos apoyar", advierten los nacionalistas.

El debate está servido. Y con él, la polémica.