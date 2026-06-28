SANIDADE
A Xunta activa a ambulancia medicalizada de Barbanza a partir do 1 de xullo
Prestará servizo aos concellos de Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira e Porto do Son
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Ribeira
O vindeiro mércores, día 1 de xullo, a Xunta porá en funcionamento a nova ambulancia medicalizada para Barbanza, que terá a súa base no concello de Ribeira.
A nova ambulancia permitirá mellorar a asistencia a máis de 75.000 veciños e veciñas dos concellos de Rianxo, Boiro, Ribeira, O Porto do Son e A Pobra do Caramiñal.
Con esta medida, "o Goberno galego dá cumprimento ao compromiso adquirido coa cidadanía de poñer en marcha este novo dispositivo asistencial na comarca, mellorando así a atención ás urxencias tempo-dependentes", subliñan dende o Sergas.
- Una compostelana licenciada en la USC, nueva presentadora del programa 'La Hora de La 1'
- La senda peatonal y ciclable desde Milladoiro a la Intermodal de Santiago entra en servicio en agosto
- Galicia arrasa en Netflix: esta serie creada por un noiés se cuela entre las diez más vistas del mundo
- Desarticulado un clan criminal que robaba en el aeropuerto de Santiago para abastecer el mercado ilegal en Reino Unido
- Muere María Teresa Rodríguez Mayer, propietaria de la histórica Azabachería Rod Mayer en Santiago
- Un Policía Nacional fuera de servicio reanima y salva la vida a una persona en Santiago tras ver como se desplomaba en la avenida Rodríguez de Viguri
- Artesanía, animación y fuego de dragones entre los noventa puestos de la Feira Medieval de Padrón
- Los 5 pueblos costeros de Galicia más baratos para comprar casa y olvidarse del alquiler frente al mar