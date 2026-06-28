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SANIDADE

A Xunta activa a ambulancia medicalizada de Barbanza a partir do 1 de xullo

Prestará servizo aos concellos de Rianxo, Boiro, A Pobra, Ribeira e Porto do Son

A nova ambulancia medicalizada terá a súa base en Ribeira.

A nova ambulancia medicalizada terá a súa base en Ribeira. / X. G.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O vindeiro mércores, día 1 de xullo, a Xunta porá en funcionamento a nova ambulancia medicalizada para Barbanza, que terá a súa base no concello de Ribeira.

A nova ambulancia permitirá mellorar a asistencia a máis de 75.000 veciños e veciñas dos concellos de Rianxo, Boiro, Ribeira, O Porto do Son e A Pobra do Caramiñal.

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Con esta medida, "o Goberno galego dá cumprimento ao compromiso adquirido coa cidadanía de poñer en marcha este novo dispositivo asistencial na comarca, mellorando así a atención ás urxencias tempo-dependentes", subliñan dende o Sergas.

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