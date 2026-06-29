Los amantes del windsurf tienen una cita en Ribeira

La playa de O Castro, de la parroquia ribeirense de Castiñeiras, acogerá del 10 al 12 de julio la Iberian Windsurf Cup, que reunirá a destacados deportistas de esta disciplina.

En la presentación participaron el concejal de Deportes de Ribeira, Álex Vidal; el presidente del Club de Windsurf Catro Ventos, Juan Parada, y otro de sus directivos, Paulo Bueno; y el responsable de la parte técnica y creativa del circuito, Alberto Pérez.

El edil señaló que "Ribeira es todo un referente en el deporte y, como no podía ser de otro modo, en verano toca potenciar las disciplinas náuticas. La playa de O Castro es un lugar de encuentro para los amantes del windsurf, así que para nosotros es todo un orgullo acoger esta competición que reunirá a los mejores deportistas de este campo".

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El plazo de inscripción está abierto y se espera alcanzar la participación de una treintena de personas.