El cangrejo pateño enciende las alarmas en la ría de Muros-Noia y en la costa pontevedresa

El sector marisquero de la ría de Muros-Noia mantiene la esperanza de que un buen verano, climatológicamente hablando, sea la antesala de la recuperación de los bancos de marisco arrasados por los temporales de lluvia del último invierno.

De momento, las condiciones son favorables para que así sea, pero en las últimas semanas surgió un nuevo motivo de preocupación: la masiva presencia de cangrejo patudo en la ría, que devoró la cría de mejilla de más de veinte bateas del polígono de Noia.

Cuerdas cargadas de semilla de mejilla antes del ataque de los cangrejos patudos. / Cedida

El patrón mayor de Noia, Santiago Cruz, asegura que, por el momento, no han detectado afectación en la almeja y el berberecho del banco de A Misela, "pero é un depredador máis e temos que estar vixiantes".

Miles de cangrejos pateños

Por su parte, Ramón Formoso, bateeiro de Esteiro (Muros) y uno de los afectados, asegura que "é a primeira vez que pasa. Meu pai leva cincuenta anos traballando con bateas e nunca vira algo así".

La presencia masiva de patudos la detectaron hace dos semanas en el polígono de bateas de Noia y, en pocos días, devoraron toda la cría de mejilla. Lo curioso, explica Ramón, "é que empezaron a comela dende o fondo cara a superficie, cando o normal é que busquen a comida máis preto da superficie".

Cuerdas vacías tras el ataque masivo de los cangrejos a las bateas de Noia. / Ramón Formoso

Fue todo muy rápido, afirma. "Un día fomos traballar e todo estaba normal, e ao día seguinte ao tirar das cordas xa vimos que estaban cheas de cangrexos e non había mexilla", añade. Curiosamente, señala, "nos últimos días xa non vimos os pateños. Pensamos que marcharían para outra zona porque aquí xa non hai mexilla".

Además de las pérdidas que esto supone para el sector, Ramón Formoso, señala que "o que máis nos preocupa é se imos ter cría para a vindeira campaña, pois quedamos sen recurso ningún".

En los últimos días también se detectó una presencia masiva de esta especie en otros espacios de la costa gallega, lo que mantiene en vilo a todo el sector marisquero y, especialmente, a los productores de mejillón.

Alerta de productores de mejillón

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega) se ha puesto en alerta ante una "proliferación sin precedentes" del cangrejo patexo en las bateas.

Además de documentar la afección con especial intensidad en la ría de Muros, también se ha detectado en las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo. Los productores se encontraron con cuerdas vacías y mejilla consumida antes de que alcance el tamaño comercial.

"No recordamos nada igual. El patexo siempre ha estado en nuestras rías, pero nunca lo habíamos visto alimentarse de la mejilla en fase de cría de esta manera. La magnitud del problema nos ha llevado a pedir al Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) que lo investigue con urgencia", afirmó el presidente de Opmega, Ricardo Herbón.

El objetivo es conocer las causas de esta "proliferación inusual" y evaluar qué medidas serían viables para proteger las bateas.

Opmega

Masiva presencia en las Illas Atlánticas

La presencia de esta especie también se ha detectado en las playas y zonas rocosas de las islas Cíes por tercera vez en lo que va de año. El cangrejo patudo (Polybius henslowii) queda acumulado en la línea de costa al ser arrastrado por la marea y el viento.

Este fenómeno ha sido documentado por el Parque Nacional das Illas Atlánticas, que, en una publicación en sus redes sociales, lo ha catalogado como "de gran intensidad visual. Aunque no se trata de un proceso inédito, su magnitud resulta especialmente llamativa", aseguran.

Esta especie es conocida popularmente como patexo, pateiro, patelo o patulate, según la ría. Los responsables del Parque Nacional ligan su llegada a la combinación de varios factores ambientales y biológicos, entre ellos, las condiciones oceanográficas y meteorológicas: el incremento de las temperaturas superficiales, la persistencia de vientos del norte en primavera y verano, y también el comportamiento migratorio de la especie.

Un buen desove de los bivalvos en la ría de Muros-Noia

A la espera de la evolución de esta invasión de cangrejos patudos, el patrón mayor de Noia, Santiago Cruz, señala que, en base a los estudios y el seguimiento que viene realizando la bióloga en los bancos marisqueros, "vemos que hai un desove moi bo, polo que agora todo dependerá do crecemento no verán".

Las condiciones actuales son favorables para un buen desarrollo de la almeja y el berberecho "xa que hai fitoplancton na ría, pero haberá que esperar a setembro para ver cal é a situación". Ello, añadió, "marcará o inicio da nova campaña, prevista para o mes de outubro".

Para ayudar a la regeneración natural de los bancos marisqueros, la cofradía de Noia realizó una siembra de 2 millones de cría de almeja japónica y está previsto que en próximas semanas suelten otro millón de unidades de esta especie.