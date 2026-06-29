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Lousame abre este mércores a piscina municipal e convoca os cursos de natación, con 64 prazas

As clases teñen un prezo de 10 euros ao mes e o prazo de preinscrición estará aberto ata o martes 30 de xullo

Imaxe de arquivo da piscina municipal de Outes.

Imaxe de arquivo da piscina municipal de Outes. / Cedida

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Suso Souto

Lousame

O Concello de Lousame convoca os seus tradicionais cursos de natación, dirixidos a nenos e nenas a partir dos 4 anos de idade e que terán lugar nos meses de xullo e agosto na piscina municipal da Silva.

Os cursos teñen un prezo de 10 euros ao mes e o prazo de preinscrición estará aberto en Bandoticket.com ata o martes 30 de xullo unicamente para empadroados en Lousame.

De quedar algunha praza libre, abrirase o 1 de xullo un segundo prazo para persoas non empadroadas no municipio.

O Concello convoca un total de 64 prazas, repartidas en tres grupos de idade: catro quendas para nenos e nenas de 4 a 6 anos (martes e xoves, de 12.30 a 13.00 e de 13.00 a 13.30 horas; e luns e mércores, de 12.30 a 13.00 e de 13.00 a 13.30 horas, cun máximo de 5 pequenos por quenda); dúas quendas para nenos e nenas de 7 a 10 anos (martes e xoves, de 11.30 a 12.30; e luns e mércores, de 11.30 a 12.30 horas, cun máximo de 10 nenos por quenda); e dúas quendas para nenos e nenas de máis de 11 anos (martes e xoves, de 10.30 a 11.30; e luns e mércores, de 10.30 a 11.30 horas, cun máximo de 12 mozos por quenda).

As preinscricións están abertas ata o 30 de xuño a través de Bandoticket.com unicamente para familias coas crianzas empadroadas en Lousame. As admisións faranse por rigorosa orde de inscrición.

No caso de quedaren prazas libres, abrirase un segundo prazo para que persoas non empadroadas no municipio poidan tamén anotarse. Máis información no departamento de Deportes ou chamando ao teléfono 981 825 780.

Apertura da piscina

Por outra banda, a piscina municipal de Lousame abrirá as súas portas o mércores 1 de xullo en horario de 15.00 a 21.00 horas, de luns a domingo.

As entradas e os bonos de acceso poderán adquirirse na casa consistorial, de 08.00 a 14.00 horas. Como en anos anteriores, os veciños e veciñas de Lousame poden optar por abonos de tempada ou por entradas puntuais. En ambos os dous casos, os menores de 6 anos teñen a entrada de balde.

No caso dos abonos de tempada, os prezos son de 15 euros (rapazada entre 7 e 15 anos e maiores de 65) e 20 euros para o resto. No caso das entradas puntuais, o prezo será de 1 euro (de 7 a 15 anos e maiores de 65) e 2 euros para os demais.

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Así mesmo, o Concello establece unha tarifa reducida para persoas que se atopen en situación de vulnerabilidade social e que contemplan un abono de tempada por 2 euros (rapazada entre 7 e 15 anos e maiores de 65) e de 4 euros para o resto. Unha tarifa que se aplicará previo informe dos Servizos Sociais municipais.

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