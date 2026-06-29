Noia renova as redes de saneamento e o pavimento das rúas Brasil e Lorenzo de Armada
A execución dos traballos por parte de operarios municipais permítelle ao Concello aforrar 45.000 euros neste proxecto
O Concello de Noia vén de finalizar as obras de renovación das redes de saneamento e pavimentación nas rúas Brasil e Lorenzo de Armada.
O proxecto de renovación do saneamento contaba cun orzamento inicial próximo aos 90.000 euros. Porén, a execución dos traballos mediante operarios municipais permitiu reducir o custo ata os 45.000 euros, o que supón un aforro de aproximadamente 45.000 euros para as arcas municipais, practicamente un 50% menos do previsto inicialmente.
Os traballos consistiron na execución dunha rede separativa de augas fecais e pluviais, unha actuación estratéxica para resolver parcialmente un dos principais problemas que viña sufrindo o bombeo de San Lázaro.
Ata o de agora, ao tratarse dunha rede unitaria, as intensas precipitacións incrementaban notablemente o caudal que chegaba ao bombeo, provocando avarías e comprometendo o correcto funcionamento da instalación.
Coa nova rede separativa, as augas pluviais deixarán de incorporarse ao sistema de saneamento, evitando a súa condución ata a estación de bombeo e contribuíndo a un funcionamento máis eficiente da infraestrutura.
Deste xeito, redúcese o risco de incidencias, diminúen os custos de mantemento e mellórase o rendemento da rede.
A maiores, aproveitando a actuación, levouse a cabo a pavimentación completa das rúas Brasil e Lorenzo de Armada, cun investimento adicional de 40.000 euros, financiado a través do Plan Único da Deputación da Coruña.
O concelleiro de Obras e tenente de alcalde, Manolo Seijas, destacou que "esta actuación é un exemplo de como unha boa planificación e a implicación do persoal municipal permiten facer máis con menos recursos. Conseguimos resolver un problema estrutural do saneamento, mellorar o estado da vía e aforrar preto de 45.000 euros de diñeiro público, que poderá destinarse a outras necesidades do municipio".
Seijas engadiu que "seguimos priorizando actuacións que non sempre son visibles, pero que resultan fundamentais para garantir un servizo de saneamento máis eficiente e reducir as incidencias que durante anos sufriron distintos puntos da rede municipal".
Pola súa banda, o alcalde de Noia, Francisco Pérez, sinalou que "o Goberno municipal mantén o seu compromiso de continuar investindo na renovación das infraestruturas básicas do municipio, tanto no saneamento como na mellora dos viais. Estas actuacións permiten ofrecer mellores servizos á veciñanza, optimizar os recursos públicos e preparar Noia para o futuro con infraestruturas máis modernas e eficientes".
Con esta intervención, o Concello de Noia avanza no seu plan de mellora da rede municipal de saneamento, apostando pola separación das augas pluviais e fecais como unha medida clave para aumentar a eficiencia das instalacións, reducir avarías e mellorar a protección ambiental, ao tempo que continúa renovando o firme das rúas para incrementar a seguridade e a calidade dos espazos públicos.
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