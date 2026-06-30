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Aparcadoiro, sendeiros e pasarela con miradoiro: así se revalorizará a contorna do hórreo de Araño

A Xunta financiará o 67% dunha actuación orzamentada en case 216.000 euros

Julián Bustelo, esquerda, e Xosé Merelles, ante o hórreo de Araño.

Julián Bustelo, esquerda, e Xosé Merelles, ante o hórreo de Araño. / Cedida

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Suso Souto

Rianxo

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo Abuín, asinaron este martes un convenio de colaboración para acometer a mellora da contorna e dos accesos ao hórreo de Araño, considerado un recurso turístico de gran valor etnográfico e patrimonial ao tratarse do máis longo e de maior capacidade de Galicia.

O proxecto contará cun investimento estimado de 215.985 euros, dos que Turismo de Galicia achegará o 67% do orzamento total.

Segundo explicou o director de Turismo de Galicia, “a actuación ten como obxectivo facilitar o acceso a este elemento patrimonial singular, mellorar a experiencia das persoas visitantes e contribuír á súa posta en valor, ao tempo que se reforza a conservación da contorna e a mobilidade sostible”.

Ademais de mellorar a accesibilidade a este recurso turístico, a actuación tamén contribuirá a distribuír os fluxos turísticos de maneira máis equilibrada, ao tempo que fomentará un turismo responsable e sostible, “outro dos obxectivos da Estratexia de Turismo de Galicia 2030”, sinalou Xosé Merelles.

Durante a sinatura, o director de Turismo de Galicia destacou que "este convenio reflicte o compromiso da Xunta coa posta en valor do patrimonio cultural como recurso turístico de calidade e coa creación de infraestruturas que permitan gozar del nas mellores condicións".

Merelles engadiu que "o hórreo do Araño é un dos grandes símbolos do patrimonio etnográfico galego e esta actuación permitirá mellorar a súa accesibilidade, a súa interpretación e a experiencia das persoas que o visitan, sempre desde o respecto á súa contorna e aos seus valores patrimoniais".

O responsable de Turismo de Galicia subliñou tamén que "investir no rural é investir nun modelo turístico máis equilibrado e sostible. Queremos que os visitantes descubran novos destinos, contribuíndo a distribuír os fluxos turísticos polo territorio e xerando oportunidades de desenvolvemento económico para os concellos".

Mellora integral da contorna

As actuacións previstas permitirán resolver as actuais deficiencias da zona, especialmente os problemas derivados da drenaxe e do estado do firme, que dificultan o acceso e limitan o tránsito de vehículos de maior tamaño.

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Ademais, repararase e renovarase o firme do aparcamento e da vía pública, e crearase unha área de estacionamento adaptada ao movemento de vehículos, construiranse novos sendeiros e instalarase unha pasarela de madeira que funcionará como miradoiro sobre o val que une a parroquia do Araño coa ría de Arousa.

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