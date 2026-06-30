Boiro investirá case medio millón de euros na creación dunha aula gastronómica no mercado
A instalación funcionará como obrador de transformación, cociña formativa e espazo para eventos abertos á cidadanía
O Concello de Boiro vai habilitar unha aula gastronómica no mercado municipal mediante unha subvención da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.
O alcalde, José Ramón Romero, e o concelleiro de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, presentaron o proxecto xunto co director xeral de Comercio, Gabriel Alén.
As actuacións que se pretende levar a cabo buscan equipar o espazo multiúsos anexo ao mercado municipal cunha cociña híbrida que permita realizar funcións de obrador de transformación, cociña formativa e eventos gastronómicos abertos á cidadanía.
Ademais, vaise habilitar unha sala para xuntanzas e actividades.
Nunha primeira fase vaise dotar o espazo do equipamento principal, adaptándoo para realizar unha diversidade de actividades, como cursos formativos, transformación e conserva de alimentos, actividades divulgativas e promocionais, mercadillos de produtos distinguidos ou eventos de showcooking de exaltación da gastronomía local.
O custo do proxecto que se pretende executar ascende a 493.811 euros, e o Concello de Boiro recibe da Consellería unha subvención de 251.052 euros.
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