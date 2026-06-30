La cooperativa boirense Ría de Arousa sembrará en sus concesiones más de 3,5 millones de unidades de almeja babosa

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, firmó este martes con Juan José Ramallo, presidente de la Sociedade Cooperativa Galega Ría de Arousa, de Boiro, el convenio de colaboración para restaurar los bancos marisqueros afectados por los temporales de principios de año.

El acuerdo tiene un presupuesto de 435.573,33 euros, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), y se enmarca en el plan extraordinario impulsado por la Xunta para la recuperación de la actividad marisquera y de los hábitats litorales.

Este convenio se suma a los suscritos con otras 12 cofradías (Noia, Vilaxoán, Muros, Vilanova, Moaña, Barallobre, Miño, Carril, Anllóns, Arcade, Vilanova y A Illa de Arousa), para la restauración de las zonas deterioradas por las lluvias.

Según recoge el convenio, los trabajos se desarrollarán en un ámbito de 29.920 metros cuadrados, comprendido entre Punta Portomouro y Punta Pedra Rubia y se completarán con el acondicionamiento del sustrato.

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El plan también recoge un programa de control de depredadores y, en el ámbito productivo, la actuación incluye la siembra de más de 3,5 millones de unidades de almeja babosa.