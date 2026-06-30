Festivos, pero no tanto: Ribeira marcará en rojo el próximo año el martes de Entroido y el día central de la Dorna

La Corporación municipal de Ribeira celebró este lunes un pleno en el que, entre otros asuntos, se debatió una propuesta del BNG para que el martes de Entroido y el día central de la Festa da Dorna (24 de julio) se declarasen festivos locales a perpetuidad.

El debate en torno a los festivos suscita cada año lío político en el consistorio... y un debate pasional en la calle. De modo que en el salón de plenos se mascaba la tensión y había un gran interés por el punto nueve del orden del día.

Tanto, que la alcaldesa, María Sampedro (PP), propuso saltarse el punto octavo e ir ya directos al grano para que el público pudiera irse a cenar cuanto antes.

Las posturas estaban ya predeterminadas. Pero, en política, como siempre, conviene dejar margen a la sorpresa. Se esperaba que, en la oposición, el edil del PSOE y los dos no adscritos (Tania Redondo y Juan Luis Furones) cerrasen filas en torno al BNG en ese asunto, y que, desde el Gobierno, PP y PBBI rechazasen santificar a perpetuidad en el calendario las dos fechas que proponía el Bloque, alegando que ese debate no toca todavía. Y así iba a ser. Pero habría sorpresa.

Luis Pérez (BNG) argumentó que el martes de Entroido y el día central de la Dorna merecen ser festivos a perpetuidad "porque son las dos fiestas más representativas de Ribeira: por identidad, por cultura, por tradición y por su repercusión económica".

Lamentó además que en 2021 el PP rompiese el acuerdo plenario que se había adoptado en ese sentido en 2015 y dijo que la cita dorneira "llena Ribeira durante siete días y el martes de Entroido mueve masas cuando es festivo, en una época de bajos ingresos para la hostelería".

Francisco Suárez-Puerta (PSOE) culpó a los populares "de que este año haya que trabajar el día central de la Dorna". Tania Redondo y Juan Luis Furones se posicionaron también a favor de marcar en rojo ambas fechas a perpetuidad.

Desde las filas del bipartito, Vicente Mariño (PBBI) acusó al BNG de buscar "el conflicto permanente", y desveló la sorpresa al anunciar que el Gobierno está dispuesto a aprobar esas dos fechas como festivos locales, pero solo para 2027, no a perpetuidad.

"Cada pleno decide. Un pleno le nombró a usted alcalde, señor Barral, y otro pleno le destituyó. Los festivos se deciden año a año", le dijo al portavoz nacionalista.

Vicente Mariño, a Luis Pérez: "Usted no es alcalde"

Mariño instó a Barral a "aprender democracia de este Gobierno" y a "no condicionar las decisiones de las próximas corporaciones municipales".

Además, le recordó que "usted no es alcalde; usted no puede proponer los festivos locales".

Mariño le reprochó además al BNG que "le gusta imponer" y que "para ustedes solo existe una sensibilidad en Ribeira". "Con cinco ediles no van a hipotecar el futuro de Ribeira", dijo finalmente, reclamando "libertad para las corporaciones venideras".

Por parte del PP, Ana Barreiro (que exhibió su carné de socia de la Real e Ilustre Confraría da Festa da Dorna), señaló que "este debate busca la polarización".

Un debate que la alcaldesa, María Sampedro, zanjó recordando que "los festivos locales se aprobarán cuando la Xunta determine primero los festivos autonómicos e inste a los concellos a marcar los suyos". "Este asunto tendrá que volver a pleno para ser aprobado", advirtió la regidora.

Un compromiso "para cuando toque"

De modo que lo que se votó fue la enmienda con la que PP y PBBI se comprometen a apoyar "cuando toque" la declaración del martes de Entroido y el 24 de julio para 2027. Hasta ahí.

Este acuerdo, que se adoptó por unanimidad y que para el BNG es "una victoria" y "una pequeña batalla ganada", es para el bipartito "una declaración de intenciones".

Técnicamente, el BNG no ganó este debate, porque no era eso lo que solicitaba. En cuanto al Gobierno, no lo perdió, porque no se retrató ante los ribeirenses como contrario a santificar en el calendario ambas fiestas, pero tampoco lo ganó, porque se vio forzado a comprometerse ya a hacerlo para 2027.

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Digamos que el martes de Entroido y el día central de la Dorna serán festivos... pero no tanto.