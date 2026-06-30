Julián Bustelo: "La orquesta Os meteoros de Rianxo llevará el nombre de nuestro municipio a todos los cines de España"

El nombre de Rianxo sonará muy fuerte, y con mucho ritmo, en la película Operación Camarón 2, algunas de cuyas escenas se rodaron estos días en la Praza de Castelao de la villa.

El alcalde, Julián Bustelo, y el edil Julio Alcalde no quisieron perder la ocasión de hacerse una foto con algunos de los actores y actrices que participaron en el rodaje de las escenas rianxeiras, como María Pujalte, Manuel Manquiña y Carlos Therón, y con el director del filme, Julián López.

La orquesta protagonista de la película se llamará Os meteoros de Rianxo. De modo que Bustelo está feliz y contento porque Operación Camarón 2 "llevará el nombre de nuestro municipio a todos los cines de España".

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Operación Camarón 2 es la secuela de la exitosa comedia de 2021. Dirigida nuevamente por Carlos Therón y con los actores Julián López y Carlos Librado Nene retomando sus papeles, la película traslada la acción de Andalucía al universo festivo de las verbenas gallegas.