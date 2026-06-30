Muros insta al Estado a acelerar la desafectación del tramo litoral de Ribeira do Maio, iniciada hace cinco lustros

En el año 2001 el Concello de Muros daba el primer paso en lo que sería un largo sendero administrativo, con un ambicioso reto en el horizonte: la reversión de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre ubicados en el tramo urbano litoral de Ribeira do Maio, en la parroquia de Esteiro.

Se trata de un proceso de desafectación que afecta a una superficie de 50.377 m2, que se articuló en cuatro fases y que cuenta con el informe favorable de la Demarcación de Costas en Galicia.

En octubre de 2014, la Corporación municipal aprobó la declaración de innecesariedad de esos terrenos con vistas a conseguir su reversión al Concello (en el caso de los que son de uso público) y a los propietarios de las viviendas construidas en esa zona de servidumbre de Costas (más de 150).

En 2017 se aprobó la primera fase (13.973 m2), correspondiente al ámbito del campo de fútbol y la alameda.

La exregidora y actual teniente de alcaldesa, Caridad González, hace dos años con la entonces ministra de Tansición Ecológica, Teresa Ribera, entregándole documentación sobre el proceso de desafectación de la franja litoral urbana de Esteiro. / Cedida

En agosto de 2022 el Catastro notificó a más de 40 vecinos de Esteiro que sus viviendas, ubicadas en las zonas de Ribeira do Maio y O Artón, pasaban a ser de titularidad del Ministerio para la Transición Ecológica por estar en el dominio público marítimo-terrestre.

En 2023, el Concello impulsó las fases dos y tres, en el marco de un lento procedimiento que, de momento, afecta solo a suelo público que, según la administración local, Costas no necesita.

Pero la estrategia consiste en que, posteriormente, dicho proceso canalice también la desafectación de las viviendas que están dentro del dominio-público marítimo-terrestre y que se construyeron antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988.

El Gobierno local, que preside María Lago, elevó a Costas del Estado la solicitud para declarar innecesarios 16.846 m2 de la zona litoral de Ribeira do Maio, desde el fondo sur del río Maior hasta el límite con Outes, con vistas a su posterior desafectación, con el compromiso de destinar esa zona a usos públicos y gratuitos.

Ello no le devolverá a los afectados la propiedad de sus casas, pero, según indicó entonces la alcaldesa, “es un trámite más que hay que seguir en un procedimiento largo que tiene sus pasos. No es la solución definitiva, pero sí una medida que la encamina”.

En ese ámbito están afectadas por la Ley de Costas 42 parcelas catastrales, unas destinadas a viviendas y otras a negocios de hostelería, construidas entre 1928 y 1985, antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. Y en esa franja tampoco hay concesiones de Costas en vigor.

Cabe recordar que la reforma de esa ley en 2013 abrió la posibilidad de regularizar viviendas construidas en el dominio público marítimo-terrestre antes de su entrada en vigor en 1988, cuando quedaron afectadas.

Faltaría aún una cuarta fase, correspondiente a la zona del antiguo campo de fútbol, en O Artón.

El expediente está actualmente en el Ministerio de Hacienda, que mostró su disposición a autorizar la reversión, siempre y cuando los propietarios de las viviendas incluidas en ese ámbito abonen el precio de las mismas y de los terrenos en base al valor catastral.

El pasado jueves 25, la Corporación municipal aprobó por unanimidad una declaración institucional instando al Estado a agilizar los trámites para la desafectación pendiente, y a hacerlo en igualdad de condiciones para Concello y particulares.

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Es decir: sin que los vecinos tengan que pagar nada, "condonando, si fuese el caso, el precio que pudiera resultar de dicha trasmisión, teniendo en cuenta el retraso sufrido por a administración titular para realizar las desafectaciones y, como consecuencia, la consolidación del estado actual de ese terreno".