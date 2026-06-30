Rescatan a un menor que quedó a la deriva en una tabla de paddle surf en la playa de Barraña, en Boiro

Un menor que quedó a la deriva en una tabla de paddle surf en la playa de Barraña, de Boiro, fue rescatado por una embarcación de Gardacostas de Galicia, dado que no podía regresar a tierra.

El 112 Galicia tuvo conocimiento del incidente alrededor de las 16.30 horas, después de que un particular alertara de que un menor tenía dificultades para regresar a la costa. Según indicó, el joven no era capaz de volver a la orilla y la corriente lo alejaba cada vez más.

En ese momento, dos personas se introdujeron en el mar con la intención de socorrerlo, pero no consiguieron llegar hasta él.

Amplio despliegue

Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó la intervención de Salvamento Marítimo, el Servizo de Gardacostas de Galicia, la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Boiro. Además, se mantuvo contacto permanente con los socorristas de la playa.

Hasta el lugar se desplazaron el helicóptero de rescate Pesca I y la embarcación auxiliar Ría de Vigo, ambos del Servicio de Gardacostas de Galicia.

Finalmente, fue la embarcación Ría de Vigo la que consiguió rescatar al menor. Otra embarcación recogió a una de las personas que se habían lanzado al mar para ayudarlo, mientras que la otra logró regresar a la costa por sus propios medios. Todos se encontraban en buen estado.