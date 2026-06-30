Taragoña ficha a Kiko Rivera para sus fiestas de verano

La parroquia rianxeira de Taragoña ya tiene cartel para sus fiestas de verano. Y, aunque todavía no está cerrado, un nombre destaca en mayúsculas: el del mediático DJ Kiko Rivera.

Los festejos arrancarán en el Campo Maneiro el jueves 23 de julio con la verbena que amenizarán la orquesta Panorama City, Juan do Tractor, Charanga Furruxa, Buxaina y Os Pequenos do Barbansa.

El viernes 24 amenizarán la fiesta la orquesta Gran Parada, Kid Mount, Xmaseda, Lil $am, Collazo, DJ Carlos López, Rockolas, Mínimo Eventos, @s Jaitas Blue y Os Pequenos do Barbansa.

El sábado 25 la música correrá a cargo del hijo de Isabel Pantoja, la orquesta Charleston Big Band, DJ Pitty, José Manuel Follarín, Buxaina, DJ Manux y la Banda de Música Xuvenil de Rianxo.

Además, habrá una zona de ocio infantil (Infantilandia) y comida popular.

En el cartel de las fiestas de verano de Taragoña destaca también otro nombre: Alaska. Pero quien actuará en Campo de Pazos el domingo 26 no será la icónica Olvido Gara (que sí lo hará con Nacho Canut el 21 de agosto en Ferrol), sino el grupo gallego que lleva su mismo nombre artístico.

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Ese día habrá misa con posterior procesión, actuarán también la Banda de Música de Rianxo y el grupo Arume y habrá un espectáculo de magia.