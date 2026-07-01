Comeza o campamento Concilia de Verán do Concello de Boiro, con 220 participantes repartidos en catro instalacións
Desenvolverase ata o 28 de agosto para rapazada de entre 3 e 12 anos
O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e a concelleira de Ensino, Carmen Silva, visitaron este mércores o Campamento Concilia de Verán 2026 do Concello, que deu comezo en catro sedes distintas.
Participan este ano un total de 220 nenos e nenas repartidos nos centros de Boiro, Abanqueiro, Cabo de Cruz e Cespón.
O campamento desenvólvese entre o 1 de xullo e o 28 de agosto para rapazada de entre 3 e 12 anos. “Este campamento é un recurso lúdico e de conciliación para as familias durante a época estival que ofrece unha alternativa con horarios adaptados á necesidades de cada familia”, afirmou o alcalde.
Os participantes realizan actividades baseadas en técnicas de intervención participativas e activas con enfoques non sexistas, planificadas segundo as idades e necesidades socioeducativas. “Durante o verán os nenos e nenas van poder gozar de actividades lúdicas e de convivencia contribuíndo á aprendizaxe e ao benestar”, sinalou a concelleira Carmen Silva.
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