Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

Comeza o campamento Concilia de Verán do Concello de Boiro, con 220 participantes repartidos en catro instalacións

Desenvolverase ata o 28 de agosto para rapazada de entre 3 e 12 anos

José Ramón Romero e Carmen Silva, este mércores nun dos campamentos de verán de Boiro.

José Ramón Romero e Carmen Silva, este mércores nun dos campamentos de verán de Boiro. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Boiro

O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, e a concelleira de Ensino, Carmen Silva, visitaron este mércores o Campamento Concilia de Verán 2026 do Concello, que deu comezo en catro sedes distintas.

Participan este ano un total de 220 nenos e nenas repartidos nos centros de Boiro, Abanqueiro, Cabo de Cruz e Cespón.

O campamento desenvólvese entre o 1 de xullo e o 28 de agosto para rapazada de entre 3 e 12 anos. “Este campamento é un recurso lúdico e de conciliación para as familias durante a época estival que ofrece unha alternativa con horarios adaptados á necesidades de cada familia”, afirmou o alcalde.

Noticias relacionadas y más

Os participantes realizan actividades baseadas en técnicas de intervención participativas e activas con enfoques non sexistas, planificadas segundo as idades e necesidades socioeducativas. “Durante o verán os nenos e nenas van poder gozar de actividades lúdicas e de convivencia contribuíndo á aprendizaxe e ao benestar”, sinalou a concelleira Carmen Silva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
  2. Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes con Panorama, París de Noia y Los Satélites
  3. El peregrino desalojado de la Praza do Obradoiro repite su comportamiento por segunda noche consecutiva en Santiago y vuelve a acampar con su tienda en los bajos del Pazo de Raxoi
  4. Así son los 166 guardias civiles que harán prácticas en Galicia: 'Este es el sueño de nuestras vidas
  5. La nueva orden de la Xunta sobre el uso de maquinaria para evitar incendios abre un frente con el campo y la industria forestal: «La prevención es una responsabilidad compartida»
  6. Acampada en la Praza do Obradoiro con vistas a la Catedral de Santiago: la Policía Local desaloja a un peregrino de los bajos del Pazo de Raxoi
  7. José Carlos Carballo González, el biólogo de Negreira que enseña a Galicia cómo redescubrir su naturaleza
  8. Un vecino de Santiago identifica a los integrantes de la fotografía viral de Os Basquiños: estos son sus nombres

Rueda reivindica desde Muxía a autoxestión do litoral: "Vivimos na costa e podemos vivir da costa, coidándoa"

Rueda reivindica desde Muxía a autoxestión do litoral: "Vivimos na costa e podemos vivir da costa, coidándoa"

La Audiencia Nacional concede un permiso de tres días a Kantauri, exjefe de ETA

La Audiencia Nacional concede un permiso de tres días a Kantauri, exjefe de ETA

En el Outlet Área Central tenemos una de las mejores pizzas de Europa

En el Outlet Área Central tenemos una de las mejores pizzas de Europa

Oura Pizza, en Outlet Área Central

Oura Pizza, en Outlet Área Central

Tres muertos por asfixia durante la celebración de la victoria de México en dieciseisavos el Mundial

Tres muertos por asfixia durante la celebración de la victoria de México en dieciseisavos el Mundial

Confirmado: el Concello de Santiago pondrá pantalla para ver a España este jueves en el Mundial

Confirmado: el Concello de Santiago pondrá pantalla para ver a España este jueves en el Mundial
Tracking Pixel Contents