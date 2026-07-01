Emotiva homenaxe ás Fillas de Caridade no Colexio A Milagrosa, no que estudaron catro xeracións de ribeirenses
O arcebispo de Santiago presidiu os actos nos que se recoñeceron os 107 anos de servizo da congregación
A comunidade educativa do Colexio A Milagrosa e a Asociación de Devotos da Medalla da Virxe da Milagrosa, coa colaboración do Concello de Ribeira, organizaron un acto de recoñecemento á congregación das Fillas da Caridade polos seus 107 anos de servizo ao conxunto da sociedade ribeirense e, en concreto, á parroquia de Oleiros.
As súas integrantes recibiron en 1919 o legado de Josefa Sobrido, que cedeu o terreo e os inmobles para destinalos á ensinanza das nenas da parroquia.
Esta homenaxe vén motivada pola decisión do Arcebispado de Santiago de Compostela e a Provincia España Norte das Fillas da Caridade de San Vicente de Paúl de cambiar a titularidade do Colexio A Milagrosa, co obxectivo de que pase a integrarse na Fundación Ultreia, que xa xestiona dende hai uns anos o colexio de Castiñeiras.
A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, destacou "os 107 anos de servizo á comunidade, de educación e de implicación coa parroquia".
"Como di o refraneiro, é de ben nacidos ser agradecidos; e precisamente por tal motivo estamos aquí todos para amosarlle o noso recoñecemento ás irmás desta congregación, que son para nós veciñas e guías".
Sampedro lembrou que "xeracións de ribeirenses foron educadas neste colexio, non só no plano académico, senón tamén no persoal, a través dos valores que aquí se lles inculcaron", dixo.
A rexedora fixo entrega dunha figura como mostra de agradecemento a Fillas da Caridade, nomeadamente, a sor Agustina Cerezal, sor Alicia Rodríguez, sor Carmen Puga, sor Carmen Bugallo, sor Rosa Cabo e sor Rosa María Quian.
A edil Herminia Pouso sinalou que "foron moitas as xeracións que se formaron nestas aulas; ata catro xeracións". De feito, no seu caso, foron tres: súa nai, ela mesma e seus fillos son exalumnos do colexio. Pouso quixo destacar o acompañamento das relixiosas non só no plano académico, senón que tamén no persoal.
Primeiramente, o acto desenvolveuse no recinto da instalación educativa con intervencións, proxección dun vídeo, interpretación de varias pezas musicais e descubrimento dunha placa de granito elaborada por Juan Ramón Pego.
Logo oficiouse tamén unha misa presidida polo arcebispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto, cos varios sacerdotes e o diácono e xerente da Fundación Ultreia, José Ramón Amor.
Os asistentes desprazáronse deseguido á igrexa parroquial en procesión coa imaxe da Milagrosa doada polas Fillas da Caridade e que, ata o de agora, permanecía no oratorio da súa casa.
Alí efectuouse, así mesmo, o descubrimento da escultura en granito, da autoría de José Caamaño, na honra das relixiosas consistente no reverso da medalla da Milagrosa coa palabra "Gracias".
Posteriormente depositouse un arranxo floral no panteón onde descansan os restos das irmás falecidas.
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