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Emotiva homenaxe ás Fillas de Caridade no Colexio A Milagrosa, no que estudaron catro xeracións de ribeirenses

O arcebispo de Santiago presidiu os actos nos que se recoñeceron os 107 anos de servizo da congregación

Monseñor Francisco José Prieto, no centro, cos sacerdores e coas integrantes da congregación Fillas da Caridade.

Monseñor Francisco José Prieto, no centro, cos sacerdores e coas integrantes da congregación Fillas da Caridade. / Cedida

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Suso Souto

Ribeira

A comunidade educativa do Colexio A Milagrosa e a Asociación de Devotos da Medalla da Virxe da Milagrosa, coa colaboración do Concello de Ribeira, organizaron un acto de recoñecemento á congregación das Fillas da Caridade polos seus 107 anos de servizo ao conxunto da sociedade ribeirense e, en concreto, á parroquia de Oleiros.

As súas integrantes recibiron en 1919 o legado de Josefa Sobrido, que cedeu o terreo e os inmobles para destinalos á ensinanza das nenas da parroquia.

Esta homenaxe vén motivada pola decisión do Arcebispado de Santiago de Compostela e a Provincia España Norte das Fillas da Caridade de San Vicente de Paúl de cambiar a titularidade do Colexio A Milagrosa, co obxectivo de que pase a integrarse na Fundación Ultreia, que xa xestiona dende hai uns anos o colexio de Castiñeiras.

A alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, destacou "os 107 anos de servizo á comunidade, de educación e de implicación coa parroquia".

"Como di o refraneiro, é de ben nacidos ser agradecidos; e precisamente por tal motivo estamos aquí todos para amosarlle o noso recoñecemento ás irmás desta congregación, que son para nós veciñas e guías".

Sampedro lembrou que "xeracións de ribeirenses foron educadas neste colexio, non só no plano académico, senón tamén no persoal, a través dos valores que aquí se lles inculcaron", dixo.

A rexedora fixo entrega dunha figura como mostra de agradecemento a Fillas da Caridade, nomeadamente, a sor Agustina Cerezal, sor Alicia Rodríguez, sor Carmen Puga, sor Carmen Bugallo, sor Rosa Cabo e sor Rosa María Quian.

A edil Herminia Pouso sinalou que "foron moitas as xeracións que se formaron nestas aulas; ata catro xeracións". De feito, no seu caso, foron tres: súa nai, ela mesma e seus fillos son exalumnos do colexio. Pouso quixo destacar o acompañamento das relixiosas non só no plano académico, senón que tamén no persoal.

A alcaldesa e o arcebispo, no descubrimento da escultura de granito feita por José Caamaño.

A alcaldesa e o arcebispo, no descubrimento da escultura de granito feita por José Caamaño. / Cedida

Primeiramente, o acto desenvolveuse no recinto da instalación educativa con intervencións, proxección dun vídeo, interpretación de varias pezas musicais e descubrimento dunha placa de granito elaborada por Juan Ramón Pego.

Logo oficiouse tamén unha misa presidida polo arcebispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto, cos varios sacerdotes e o diácono e xerente da Fundación Ultreia, José Ramón Amor.

Os asistentes desprazáronse deseguido á igrexa parroquial en procesión coa imaxe da Milagrosa doada polas Fillas da Caridade e que, ata o de agora, permanecía no oratorio da súa casa.

Alí efectuouse, así mesmo, o descubrimento da escultura en granito, da autoría de José Caamaño, na honra das relixiosas consistente no reverso da medalla da Milagrosa coa palabra "Gracias".

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Posteriormente depositouse un arranxo floral no panteón onde descansan os restos das irmás falecidas.

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