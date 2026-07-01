Rianxo licita a renovación de 500 luminarias en varias rúas da vila e a dixitalización do sistema de control
A actuación que se levará a cabo cunha axuda estatal de 547.364 € permitirá acadar un aforro anual de 50.000 euros
O Concello de Rianxo sacou este mércores a licitación o que, segundo o alcalde, Julián Bustelo, é "un dos proxectos máis importantes da presente lexislatura, tanto polo investimento que supón como polas súas consecuencias".
Hai uns meses, Rianxo foi un dos 68 municipios de toda España adxudicatarios dunha importante subvención no marco da segunda convocatoria do programa de axudas para proxectos singulares de renovación das instalacións de alumeado exterior municipal do IDAE, depente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
A axuda da que resultou beneficiario o Concello rianxeiro, e que ascende a 547.364 €, permitirá levar a cabo o proxecto de renovación completa do sistema de iluminación da vila.
Intervirase en diferentes rúas, renovando os sistemas de control e seguimento cunha clara aposta pola dixitalización, e renovaranse en torno a 500 luminarias, cambiándoas por unhas máis eficientes dotadas de tecnoloxía led.
Ademais dunha importante mellora na iluminación da vila, agárdase que coa execución deste importante proxecto se acade un aforro aproximado de 50.000 € ao ano para as arcas municipais.
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