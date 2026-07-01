Una vecina de Ribeira, pieza clave en una ciberestafa a una empresa de Valencia

La CiberComandancia de la Guardia Civil ha detenido a una vecina de Ribeira tras haber esclarecido un fraude del tipo BEC (Business Email Compromise) a una empresa con sede en Valencia, a la que, presuntamente, sustrajo 7.000 euros suplantando la identidad de uno de sus proveedores habituales.

Los hechos se remontan a noviembre de 2025, cuando la empresa recibió por correo electrónico una factura aparentemente emitida por su proveedor en concepto de servicios ya prestados. Al día siguiente, ordenó una transferencia del importe pendiente a la cuenta que figuraba en el documento.

Dos facturas y números de cuenta distintos

Días después, el proveedor advirtió que nunca había recibido el pago: la cuenta consignada en la factura no era la suya. El cotejo posterior reveló la existencia de dos facturas idénticas con números de cuenta distintos —la legítima y la fraudulenta—, confirmando que los atacantes habían interceptado la comunicación y alterado los datos de abono.

La empresa perjudicada reclamó los fondos, pero el titular de la cuenta de destino se negó a devolverlos, lo que motivó la presentación de la correspondiente denuncia y la CiberComandancia solicitó el bloqueo de la cuenta receptora. La entidad bancaria confirmó que su titular era una mujer, y que el saldo retenido ascendía a una escasa cantidad, lo que evidenciaba que el dinero había sido extraído de forma casi inmediata.

El análisis de los movimientos reveló que la cuenta había recibido dos transferencias por cerca de 12.000 euros, procedentes de dos empresas distintas, y emitido, casi de forma inmediata, seis transferencias por el mismo importe, vaciándose hasta el saldo finalmente bloqueado.

Servidores virtuales

El estudio técnico de la conexión empleada para ordenar las transferencias fraudulentas determinó que la dirección IP utilizada no correspondía a un acceso doméstico o residencial, sino a una infraestructura de servicios en la nube. Este dato apunta a un modus operandi en el que los responsables recurrieron a servidores virtuales, a modo de túnel proxy o VPN, para enmascarar su ubicación real, o bien a procesos automatizados que ejecutaban el desvío de los fondos de forma programada.

Del conjunto de indicios recabados, la Guardia Civil atribuye a la investigada su participación, en primer lugar, en un delito de estafa por producir engaño a la empresa perjudicada, mediante un segundo delito de falsedad en documento mercantil, por figurar su cuenta como destino del pago en la factura manipulada que recibió la empresa perjudicada.

Y, en tercer lugar, un delito de blanqueo de capitales al remitir inmediatamente los fondos obtenidos ilícitamente a varias cuentas en el extranjero actuando como un engranaje indispensable para el lavado del dinero defraudado, caracterizado por realizar transferencias internacionales y usar una cuenta puente que funcionaba como mero tránsito, derivando de inmediato los importes ilícitos a dos cuentas rumanas a nombre de sendos ciudadanos de esa nacionalidad.

La detenida se acogió a su derecho a no declarar y fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente en Ribeira.

Servicios de atención telemática

La Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.

A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos, daños, hurtos, sustracción de vehículos o en su interior, y pérdida o localización de documentación.