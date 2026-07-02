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Da arte rupestre á arte urbana: comeza en Rianxo o festival de muralismo Viladomar

Lula Goce, Agustina Shuan e Alejandro Mosquera embelecerán distintos espazos da vila inspirándose nun petróglifo da zona

Julián Bustelo, esquerda, con Lula Goce, Agustina Shuan e Alejandro Mosquera.

Julián Bustelo, esquerda, con Lula Goce, Agustina Shuan e Alejandro Mosquera. / Cedida

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Suso Souto

Rianxo

Comeza en Rianxo unha nova edición do festival Viladomar. Ata o 11 de xullo, a vila volve acoller novas intervencións murais e unha programación que converterá a localidade nun punto de encontro coa arte pública e a creación contemporánea.

Impulsado pola Asociación Cultural Ondiñas Mainas en colaboración co Concello e a Deputación da Coruña, Viladomar incorpora este ano ao seu museo ao aire libre tres novas obras da man de Lula Goce, Agustina Shuan e Alejandro Mosquera.

Lula Goce realizará a súa intervención na Martela (rúa Gudiños); Agustina Shuan pintará un novo mural en Atalaia (Asados); e Alejandro Mosquera intervirá na aldea de Buhía, ampliando así o percorrido artístico que o festival leva construíndo desde hai sete edicións.

A identidade desta edición inspírase nun petróglifo da contorna de Rianxo e propón unha reflexión ao redor dos símbolos e das pegadas que permanecen no tempo, establecendo un diálogo entre as primeiras formas de representación e a creación artística contemporánea.

O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, destaca que “despois de todo este camiño iniciado en 2018, os murais xa forman parte da paisaxe e do patrimonio rianxeiro. Con cada nova edición aumenta o catálogo destas espectaculares obras e, con el, tamén a importancia de Rianxo no muralismo galego".

"Cómpre destacar o orgullo da veciñanza polo proxecto e a implicación cada vez maior da comunidade local. O muralismo xa é parte de Rianxo”, engadiu o rexedor.

Máis alá dos murais

Ao longo destes días, veciñanza e visitantes poderán seguir de preto o proceso de creación dos murais e descubrir como as obras van tomando forma ata integrarse no museo ao aire libre de Viladomar.

Entre as novidades desta edición destaca tamén a realización dun mural colaborativo xunto á asociación As Púrpuras, unha proposta que se desenvolverá ao longo do festival e que reforza a aposta de Viladomar pola creación compartida e a participación da comunidade.

A programación completarase cunha masterclass impartida por Camilo Seira, na que o artista amosará o proceso de creación dun mural elaborado con musgo, así como cunha xornada especial de peche o 11 de xullo, organizada en colaboración con Rock in Rian.

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Ao longo dese día celebraranse dous roteiros teatralizados polos murais de Rianxo, un percorrido en barco pola ría e unha programación musical que despedirá esta sétima edición do festival.

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