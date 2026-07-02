El Museo del Grabado de Ribeira dará un nuevo salto internacional como centro de investigación y difusión

El 24 de julio de 2001, el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, inauguraba en la aldea ribeirense de Outeiro, en la parroquia de Artes, un museo que, aún hoy, es el único de sus características en España: el Museo del Grabado a la Estampa Digital, con obras que datan desde finales del siglo XV hasta nuestros días.

Sus colecciones están clasificadas por escuelas (española, francesa, alemana, italiana, flamenca, gallega...) y por técnicas de grabado (xilografía, litografía, serigrafía, linoleografía, aguafuerte, aguatinta, punta seca...).

El centro atesora más de 42.000 obras de artistas consagrados como Goya, Picasso, Rubens, Dalí, Van Dyck, Ricardo Baroja... Y también de destacados artistas gallegos, como Alfonso Costa, Manuel Ayaso, Novoa, Jorge Castillo, Granell, Virxilio, Facal o Lugrís, así como de los grandes referentes catalanes, portugueses, japoneses...

El Museo del Grabado de Ribeira es el sueño cumplido de Javier Expósito Paradela, su creador. Nació en Noia. Su abuelo, Daniel Paradela, era ebanista y músico. A los 9 años se marchó a estudiar a Barcelona, donde se licenció en Derecho en 1972. Cuatro años después se afincó en Londres, donde hizo un curso de fletamiento marítimo y donde perfeccionó el idioma inglés.

En 1977 empezó a trabajar en Madrid en un despacho de abogados junto a José Luis Goñi (hijo del que fuera director del diario La Noche) y en 1978 abrió su propio bufete en la capital.

El sueño de un apasionado coleccionista... y mecenas

Su profesión de abogado especialista en Derecho Marítimo le llevó a defender los intereses de las flotas españolas por casi todo el mundo y, de paso, tomar contacto con la cultura del grabado en ciudades como Brujas, Gante o Bruselas.

Javier Expósito, durante su intervención. / Suso Souto

Su primera obra la adquirió hace casi seis décadas en la librería Posadas de Bruselas; ese fue el germen del Museo del Grabado, que, gracias al mecenazgo de este apasionado coleccionista, lleva 25 años difundiendo por todo el mundo el arte del grabado.

El jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, presidió este jueves los actos del 25º aniversario de este museo, que alberga además una Biblioteca Ilustrada con más de 12.000 volúmenes escritos en 34 idiomas y un taller de grabado en el que se han formado ya más de 200 alumnos en una treintena de cursos.

Al acto asistieron también el conselleiro de Cultura, José López Campos; el diputado provincial Bernardo Fernández; la rectora de la USC, Rosa María Crujeiras Casais; la secretaria del Consello da Cultura Galega, Paula Cabaleiro Comesaña; la presidenta de la Fundación Xaime Quesada Blanco, María Jesús Blanco Piñeiro; la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro; y el propio Javier Expósito Paradela, entre otros.

En su intervención, Rueda destacó que el Museo del Grabado "logrou consolidar un espazo expositivo singular en España, converténdose nun motor cultural e un embaixador internacional de Galicia".

Un espacio, dijo, "que democratiza o acceso á arte, demostrando que a contorna local posúe un enorme potencial non só como receptora, senón tamén como unha gran xeradora de propostas culturais de primeiro nivel".

Un artístico homenaje a Xaime Quessada

El acto incluyó la inauguración de la exposición Xaime Quessada: imaxe surreal de Galicia, que reúne 49 estampas recuperadas, restauradas e impresas del artista ourensano, fallecido en 2007.

Para esta muestra se realizó un trabajo de investigación, documentación, estudio, impresión de matrices originales y fotografiado de los originales que lleva aparejada la impresión de los trabajos de edición de una publicación científica y divulgativa sobre el resultado del proyecto.

Con esta actuación se pretende difundir la obra del artista. También se presentó el estuche para bibliófilos, con una edición numerada de 16 ejemplares.

Algunas de las obras de la exposición dedicada a Xaime Quessada inaugurada este jueves. / Cedida

Bernardo Fernández destacó que "xa cando se creou, en 2001, este museo foi recoñecido como Ben de Interese Cultural e de Interese Galego" y que "desde entón, consolidouse como unha institución de referencia no ámbito da arte gráfica".

Igualmente, recordó que la Diputación de A Coruña apoyó este museo con más de 200.000 euros en los últimos diez años.

Por otra parte, próximamente se inaugurará la ampliación del taller de grabado del museo, que es la base del Centro Internacional de Investigación y Difusión del Grabado y la Imagen Digital que se pretende incorporar como nuevo eje fundamental sobre la investigación y el desarrollo de nuevos procesos en la gráfica, la imagen múltiple y la imagen digital.

Con este centro y con los nuevos talleres programados, el Museo del Grabado se está posicionando como un centro de referencia internacional único en su especialidad. La integración de la investigación en el museo implica que sea la propia institución la que desarrolla y difunde sus investigaciones mediante cursos monográficos, exposiciones itinerantes y publicaciones especializadas.

Cursos de grabado mural

Aunque el objetivo principal es aportar nuevos procesos de imagen múltiple para la formación de docentes en facultades de Bellas Artes, escuelas de Arte y talleres profesionales de grabado, así como ofrecer cursos especializados para artistas y estudiantes universitarios, se irá más allá con la creación de cursos de grabado mural. Será el primer centro público en España que ofrezca estos cursos especializados de obras de gran formato.

Asimismo, el museo continuará impartiendo cursos de grabado a alumnado de Educación Primaria, Media, Superior y Universitaria durante todo el año. Ello supone una gran oportunidad para los centros de enseñanza de acercar a su alumnado el arte del grabado y la imagen digital.

Igualmente, se trabaja ya en la organización de cursos para acercar las técnicas del grabado a la Educación Primaria desde una perspectiva de sostenibilidad y educación ambiental. Por primera vez se realizarán en Galicia talleres y actividades relacionadas con técnicas de grabado, estampación e impresión artística.

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También se seguirán impartiendo cursos a personas con diversidad funcional.