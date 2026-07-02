Outes proyecta la regeneración urbana de la Horta dos Muíños en torno a una nueva plaza de 650 metros cuadrados

El Concello de Outes recibirá un préstamo de 100.000 euros, sin intereses, a través del Fondo de Cooperación de la Xunta, para adquirir dos terrenos que permitirán, entre otras actuaciones, crear una nueva plaza pública de 650 m2.

El convenio fue firmado por la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, y el alcalde de Outes, Francisco Calo, en un acto en el que estuvo presente también el secretario xeral técnico de la Consellería, Yago Borrajo.

Tras el visto bueno del pleno de la Corporación municipal (por unanimidad) al convenio que posibilitará la compra de los terrenos, el Ejecutivo local buscará ahora la financiación necesaria para ejecutar el ambicioso proyecto de regeneración urbana en el ámbito de la avenida de San Campio y la denominada Horta do Muíño, cuyo coste se cifra en unos 170.000 euros.

Uno de los terrenos tiene una superficie de 468 m2 y el Concello pagará por él 40.000 euros. Es en ese ámbito en el que se prevé crear una nueva plaza pública, en el entorno de la casa de cultura, en pleno centro urbano.

Por la izquierda, Francisco Calo, María M. Allegue y Yago Borrajo. / Cedida

Se aprovecharán, para ello, los espacios de uso público adyacentes. En la futura plaza se reubicará y se pondrá en valor el hórreo existente en la parcela.

El otro terreno, por el que el Concello pagará 60.000 euros, tiene una superficie de 1.800 m2 y se ubica a unos 50 metros de la otra parcela, pero dará acceso a la avenida de San Campio y a la futura plaza.

Francisco Calo dijo que, para este segundo terreno, se estudiarán en su momento las alternativas de uso, entre las que se baraja la posibilidad de habilitar un aparcamiento.

Las actuaciones de regeneración urbana que se lleven a cabo permitirán redimensionar un entorno muy transitado, próximo al río Entíns y bien comunicado con la trama urbana.

El objetivo es transformar dos terrenos actualmente sin uso en un espacio de encuentro, ocio y convivencia para la vecindad.

La actuación buscará además mejorar la integración urbana, potenciar el patrimonio existente y ampliar los espacios públicos del municipio.

La adquisición de los terrenos se llevará a cabo mediante la iniciativa de la Xunta que está destinada a financiar actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio construido en ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, con una línea dotada con más de 3 millones de euros.

Se trata de préstamos sin intereses que los ayuntamientos pueden devolver en el plazo máximo de ocho años.