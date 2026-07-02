Ya está en ruta el bus-lanzadera del centro de Ribeira a la playa de O Vilar: estos son los horarios

El Concello de Ribeira puso en marcha este miércoles el Servizo de Interés Municipal (Simu) que conecta de manera directa el casco urbano con la playa de O Vilar, tras firmar el acuerdo con la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes y la UTE XG-847.

La alcaldesa, María Sampedro, participó en uno de los primeros viajes para promocionar esta medida en materia de movilidad junto a un grupo de jóvenes, que fueron los principales usuarios del servicio durante esa primera jornada.

Los buses con destino O Vilar saldrán de la terminal de la avenida del Malecón los lunes, martes, miércoles y jueves a las 13.00 y a las 16.30 horas, regresando a las 19.30 y a las 20.30 horas. Los viernes, sábados y domingos, saldrán a las 13.30, a las 16.00 y a las 17.00 horas, regresando a las 19.30, a las 20.30 y a las 21.00 horas.

"Potenciamos uno de nuestros mayores recursos turísticos poniendo en marcha una conexión directa de autobús durante el verano entre el centro de la ciudad y la playa de O Vilar para el disfrute por parte de vecinos, especialmente de la juventud, pero también de los visitantes de ese paraje con gran riqueza medioambiental", dijo la regidora.

Sampedro añadió que la medida "también supone un paso adelante en movilidad, pues somos conscientes del elevado volumen de vehículos que se registra en las cercanías del arenal, por el que así animamos a evitar el uso de los turismos durante los meses de julio y agosto para desplazarse en transporte público".

Se configuró, así, un nuevo servicio de transporte público en temporada estival de carácter municipal dirigido, de forma específica, a atender la afluencia de demanda en los meses de verano.

Este acuerdo busca dar respuesta a una necesidad de movilidad colectiva dentro del municipio, mejorando la oferta de servicios que presta el actual sistema de transporte público, además de la ventaja que supondrá para la promoción turística de Ribeira un avance en el traslado de viajeros por carretera y, en consecuencia, la merma de la congestión viaria.