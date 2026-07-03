Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

Acordo unánime en Rianxo para aprobar a Relación de Postos de Traballo

"O noso é un dos poucos concellos do país que non conta con este documento", destaca o alcalde, Julián Bustelo

Julián Bustelo, dereita, cos representantes sindicais e dos traballadores.

Julián Bustelo, dereita, cos representantes sindicais e dos traballadores. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Rianxo

A Mesa Xeral de Negociación do Concello de Rianxo vén de aprobar por unanimidade a proposta de Relación de Postos de Traballo (RPT), unha ferramenta clave para ordenar e definir postos, funcións, responsabilidades e adaptar a organización municipal á realidade actual.

"O Concello de Rianxo é un dos poucos do país que non conta con este documento, mais despois de moitos anos agardando isto por fin vai mudar", destaca o alcalde, Julián Bustelo.

"Damos un paso adiante fundamental. Esta proposta chega ao pleno porque houbo vontade política para desbloquear o proceso, predisposición ao diálogo por parte do Goberno local e unha participación construtiva da representación sindical. Cando hai vontade, traballo e acordo, os asuntos que levan anos pendentes poden avanzar", engade o rexedor.

Dende o PSOE, o seu portavoz municipal, Óscar Rial, fai unha valoración "prudente" sobre este acordo, "pois aínda non tivemos acceso á documentación definitiva".

Segundo o edil socialista, "todo apunta a que se produce un avance importante na equiparación salarial do persoal municipal, unha demanda histórica que sempre defendemos e que consideramos un paso na boa dirección".

Rial considera ademais "de xustiza" recoñecer o traballo desenvolvido durante os últimos anos. "Este proceso non comeza nin remata nesta lexislatura. A Corporación anterior, o anterior comité de empresa e os distintos actores implicados realizaron un importante labor para que hoxe se poida culminar este paso", explica.

Noticias relacionadas

Ademais, Rial engade que "o actual alcalde mantivo unha actitude proactiva para favorecer o desenvolvemento deste proceso, e ese traballo institucional tamén merece ser recoñecido".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents