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Comeza no Porto do Son o programa de visitas guiadas ao Castro de Baroña

As saídas levaranse a cabo todos os sábados (agás o 29 de agosto) e a primeira terá lugar este sábado 4 de xullo

Espectacular imaxe aérea do Castro de Baroña.

Espectacular imaxe aérea do Castro de Baroña. / Concello do Porto do Son

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Suso Souto

O Porto do Son

O Concello do Porto do Son vai descubrir ás persoas visitantes a riqueza histórica e patrimonial do Castro de Baroña a través dun programa estival de visitas guiadas gratuítas.

A iniciativa, que se desenvolve cada verán cunha elevada participación, dará comezo este sábado 4 de xullo e prolongarase durante todos os sábados, agás o do 29 de agosto.

As visitas partirán ás 11.30 horas desde a oficina de Turismo do Castro de Baroña e non será preciso realizar inscrición previa. As persoas interesadas en obter máis información poderán chamar ao teléfono 881 878 228.

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Durante o percorrido, as persoas participantes coñecerán de primeira man a historia deste emblemático enclave, considerado o xacemento arqueolóxico da Idade de Ferro máis importante de Galicia. A visita permitirá descubrir as súas características arquitectónicas, a forma de vida dos seus antigos habitantes e a importancia histórica e patrimonial do castro.

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