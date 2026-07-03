Comeza no Porto do Son o programa de visitas guiadas ao Castro de Baroña
As saídas levaranse a cabo todos os sábados (agás o 29 de agosto) e a primeira terá lugar este sábado 4 de xullo
O Concello do Porto do Son vai descubrir ás persoas visitantes a riqueza histórica e patrimonial do Castro de Baroña a través dun programa estival de visitas guiadas gratuítas.
A iniciativa, que se desenvolve cada verán cunha elevada participación, dará comezo este sábado 4 de xullo e prolongarase durante todos os sábados, agás o do 29 de agosto.
As visitas partirán ás 11.30 horas desde a oficina de Turismo do Castro de Baroña e non será preciso realizar inscrición previa. As persoas interesadas en obter máis información poderán chamar ao teléfono 881 878 228.
Durante o percorrido, as persoas participantes coñecerán de primeira man a historia deste emblemático enclave, considerado o xacemento arqueolóxico da Idade de Ferro máis importante de Galicia. A visita permitirá descubrir as súas características arquitectónicas, a forma de vida dos seus antigos habitantes e a importancia histórica e patrimonial do castro.
- Nueve años y medio de cárcel para Xabier Ron, candidato a la alcaldía de Santiago, por violar a una menor alumna suya
- ¿Cuánto costará aparcar en el nuevo parking del Clínico de Santiago? Sanidade definirá el modelo de gestión
- Cinco jóvenes gallegos conquistan la lista Forbes '30 under 30' de España por su talento y visión emprendedora
- Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes con Panorama, París de Noia y Los Satélites
- Intervienen once kilos de truchas en un restaurante de Silleda pese a que no se pueden comercializar
- «Nos salvamos de chiripa»: una familia 'gallega' de La Guaira en Santiago para la graduación de su hija cuando el doble terremoto arrasó su ciudad
- Carlangas da un concierto gratis este jueves en el Gaiás: «Uno es de donde va al instituto, yo fui a Fontiñas y saboreo Santiago»
- Pedro Blanco da un paso al frente: concurrirá a las primarias socialistas para elegir al candidato a la alcaldía de Santiago