O Porto do Son vibra al ritmo del Rompetiño: 'sold out' con 6.500 personas en los conciertos
Bares, hoteles y restaurantes de la localidad cuelgan también el cartel de completo en torno a un festival de cultura urbana que mueve masas
La localidad de O Porto do Son vibra este fin de semana al ritmo que marcan los más de una veintena de artistas del festival de cultura urbana Rompetiño, que este año celebra su décima edición.
La organización estima que, cuando la cita llegue a su fin este domingo, habrán pasado por el recinto unas 20.000 personas.
La música y el deporte son los ejes principales de un festival que mueve masas y que colgó el cartel de sold out en todos sus conciertos. La cifra de asistentes es de una media de 6.500 personas al día.
Pero también los sectores hotelero y hostelero sonenses cuelgan estos días el cartel de completo en torno a un festival que no para de crecer (la cifra de asistencia a los conciertos está ya notablemente por encima de la de la pasada edición, que era de 5.000 personas al día).
"Los espectáculos musicales están muy preparados y son verdaderamente sorprendentes", destacan desde la organización.
El viernes pasaron por los escenarios de la Music Zone del Rompetiño Vampi, Jaydime, Gigi.284, Slappy AV, Glory Six Vain, Guxo, Dirty Suc, Gloosito, Hoke, Lorna, Skinyz y Kike Varela.
El Rompetiño también cuenta con la denominada Chill Zone, con tiendas, puestos de hostelería, exhibiciones...
En cuanto a las exhibiciones y competiciones deportivas, cientos de jóvenes demuestran su talento y habilidad en diversas disciplinas, como BMX, skate, parkour, basket o rompedance.
En la jornada de este sábado, actuarán, a partir de las 17.20 horas, G La Sosita, Midas Alonso, 9Louro, Hecky, MDA, Stichy M.A., La Zowi, Disobey, Carlota y Selecta.
Entre las grandes novedades de esta edición destaca también la actuación de Pili Pampín. La mítica artista gallega llega al Rompetiño con su gira Cousiñas xustas para ofrecer un concierto gratuito este sábado 4 en la fachada marítima de O Porto do Son a las 23.00 horas.
El domingo, el público tiene otra de las citas más destacadas del fin de semana: la exhibición del mejor skater de España, Danny León, que ofrecerá una demostración abierta al público en el skatepark del festival. La actividad será gratuita y para todos los públicos, y dará comienzo a las cinco y media de la tarde.
Los conciertos cuentan con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo; Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, que impulsa experiencias cinco estrellas en torno al directo; Vegalsa Eroski; y Arehucas.
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