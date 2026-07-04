Piden 15 años de prisión para un hombre acusado de acuchillar a un compañero de trabajo en Rianxo

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, juzgará el próximo miércoles a un hombre acusado de colarse en el garaje de la vivienda de un compañero de trabajo en Rianxo con el que había tenido desavenencias para acuchillarlo.

Según recoge el escrito fiscal, los hechos sucedieron en torno a las 20.30 horas del 17 de agosto de 2025. La víctima llegó a su domicilio, ubicado en Rianxo, y estacionó en el interior del garaje. Cuando se encontraba dentro, de espaldas a la puerta, fue atacado por sorpresa por un compañero de trabajo con el que había tenido "una serie de desavenencias por motivos laborales".

El procesado, "con ánimo de acabar con su vida", se abalanzó sobre él con un cuchillo de 20 centímetros de hoja y le apuñaló en la parte superior izquierda de la espalda mientras le gritaba que lo iba a matar.

En ese momento se inició un forcejeo que causó más heridas a la víctima y que alertó a su mujer, que bajó al garaje e intentó auxiliarle. También ella resultó herida. El ataque terminó cuando la mujer golpeó con un mango de madera al procesado en la mano en la que llevaba el cuchillo.

Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que pide para el procesado 12 años de prisión, así como de otro delito de lesiones agravadas, por el que suma tres años y medio de cárcel.