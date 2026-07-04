Taberneiras, comerciantes, zapateiros... Boiro abriu as Festas do Verán honrando a quenes o construíron durante xeracións
Representantes de negocios como Noemi, A de Lola, A Casa do Demo, A de Josefina ou a ferretería de Gerardo foron os protagonistas do pregón
O Concello de Boiro deu comezo este venres ás Festas do Verán 2026 por todo o alto co comercio tradicional da vila como colectivo homenaxeado este ano e protagonista do pregón.
A presentadora do acto, Leti da Taberna, recoñeceu a contribución destes negocios ao desenvolvemento económico, social e humano de Boiro ao longo de moitas xeracións.
Os protagonistas do pregón foron representantes de negocios como Noemi, A de Lola, A Taberna de María, A Taberna de Runs, A Casa do Demo, o bar Bocacho, A de Josefina, a ferretería de Gerardo ou o zapateiro.
Todos eles falaron da súa experiencia sacando adiante un negocio durante décadas, poñendo en valor o traballo diario de xeracións que contribuíron a construír un Boiro vivo e dinámico.
Esta homenaxe quixo poñer en valor o papel que desempeñan os pequenos establecementos no desenvolvemento dun pobo como Boiro e no seu día a día, non só como motores da economía local, senón como espazos de confianza, de atención personalizada e relación social.
“Eran lugares onde non só se vendían produtos ou se servían cafés, viños ou comidas; tamén se compartían historias, se facían amizades e se construía comunidade”, dixo a edil de Cultura, María Outeiral, na súa intervención.
O alcalde, José Ramón Romero, agradeceu "o compromiso das xeracións que contribuíron a facer medrar Boiro" e resaltou a importancia de mercar no comercio local.
“Estes establecementos viron medrar xeracións e ofreceron, e seguen a ofrecer, moito máis que un produto ou servizo: son confianza, son proximidade, son humanidade e, en definitiva, son Boiro”, sinalou o rexedor.
O programa do primeiro día das festas continuou logo do pregón en tres escenarios distintos. Na Praza de Galicia, coa verbena a cargo de Capitol e Suavecito; no Parque da Cachada, coa Remember Fest; e na praza do centro social, con Curi&Soundivan.
En canto á xornada deste sábado, haberá a tradicional Festa da Malla (ao mediodía, amenizada por Xilbarbeira e Aroña), e pola tarde, actuación da orquestra Finisterre Project e Tributo a Julio Iglesias , a cargo de Jorge Goes, (á medianoite, na Praza de Galicia). Ortiga amenizará a noite na Praza da Terceira Idade.
O domingo 5, pola mañá, haberá alboradas con Ar de Loureda; baile con Abeloura, Ballet Folclórico Boirense e Abanqueiro; pasarrúas da Banda de Negreira; e sesión vermú na rúa peonil con D’Crooners.
O plato forte da xornada dominical será o gran espectáculo piromusical na praia de Barraña; a verbena estará amenizada polas orquestras La Oca Band e La Banda de Ayer (na Praza de Galicia) e Balbina, coa Banda de Música de Boiro (na praza do centro social).
O luns 6, ao mediodía serán os Cantos de Taberna, con As da Boina e Mar de Cabo, e Peñas Boiro celebrará o Día das Peñas no Parque da Cachada. E, pola noite, Gramola Gominola actuará na praza do centro social, e as orquestras Gran Parada e Origen na Praza de Galicia.
O martes día 7 volverán ao mediodía os Cantos de Taberna con A Dorniña e Xoaniñas, e haberá pasarrúas de Treboada. Pola noite serán as orquestras Marbella e París de Noia as que protagonicen a verbena na Praza de Galicia, e Melidaos e Lumieira na Praza da Terceira Idade.
O mércores 8 os Cantos de Taberna correrán a cargo de Nunca é tarde e Ventos do mar, e a sesión vermú na rúa peonil estará amenizada por Duendeneta. Pola noite haberá un gran fin de festa con 9Louro na Praza da Mancomunidade; e verbena coas orquestras Panorama, América e Satélites na Praza de Galicia.
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