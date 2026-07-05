El Rompetiño cierra una edición histórica por todo lo alto (literalmente), con el espectáculo del skater Danny León

El festival de cultura urbana Rompetiño cerró este domingo en O Porto do Son la que probablemente sea la edición más exitosa de su historia.

Los asistentes a los conciertos del sábado disfrutaron de una eclosión musical a cargo de G La Sosita, Midas Alonso, 9Louro, Hecky, MDA, Stichy M.A., La Zowi, Disobey, Carlota y Selecta.

Y, por la noche, la cantante gallega Pili Pampín ofreció una actuación gratuita en el marco de su gira Cousiñas xustas.

Actuación de la cantante gallega Pili Pampín en el Rompetiño. / Cedida

Tras colgar el cartel de Sold Out en todos sus conciertos (esta décima edición contó con 22 artistas), con una media de asistentes de 6.500 personas al día, el Rompetiño llegó a su fin este domingo por todo lo alto... literalmente.

Hecky, el sábado en el escenario del Rompetiño, formando con sus brazos, al igual que el público, la equis del décimo aniversario del festival. / Cedida

Danny León, considerado el mejor skater de España, dejó al público entusiasmado con su espectacular exhibición.

Además de haber participado en el histórico debut del skate en los Juegos Olímpicos de Tokio (2020) y en los de París (2024), Danny León logró una victoria en el prestigioso World Skateboard Tour de Dubái 2024, y suma nueve victorias en el festival O Marisquiño de Vigo (7 en Mini Ramp y 2 en Street).