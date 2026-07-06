Dieciséis peñas toman el parque boirense de A Cachada compartiendo música y juegos en su gran romería anual

Cientos de boirenses participan este lunes en el parque boirense de A Cachada en la gran cita anual de las peñas del municipio. La Romaría das Peñas, organizada por la asociación cultural Peñas Boiro, es el epicentro de la diversión de las fiestas de verano que comenzaron el viernes.

En las divertidas competiciones participan este año 16 peñas. Desde el tiro de la cuerda a las carreras en carretillas, los juegos se sucedieron a lo largo de la mañana para dar paso luego a una gran comida popular.

Los más pequeños disfrutan también de una fiesta infantil con tres hinchables y Fiesta de la Espuma.

A las 13.45 horas se celebró la Festa da Auga y a las 14.00 horas tuvo lugar la sesión vermú, amenizada por Diego Moreira, Néstor Peña y Santi Pulido.

Ya por la tarde comenzará la sesión musical animada por Euphoria disco móvil y los DJ's Álex Larsen, Hermanasas, Xacobo y Metrek.