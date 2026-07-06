Se hunde en la dársena de Ribeira el pesquero 'María Estefanía', inactivo desde hacía dos años

Un nuevo suceso ocurrió en la mañana de este lunes en el puerto de Ribeira. El pesquero María Estefanía, un palangrero que estaba amarrado al muelle, se hundió entre las 07.00 y las 08.00 horas, provocando un pequeño vertido de aceites y gasoil.

Minutos después de las 08.00 horas, el personal de Portos de Galicia alertaba de lo ocurrido a los servicios de emergencias. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y una lancha de Gardacostas, que desplegó una barrera anticontaminación para contener y eliminar el vertido.

Imagen del pesquero hundido este lunes el puerto de Ribeira. / Suso Souto

Se trata de un barco de madera, de la armadora Indeswitecc S. L., de 16,63 metros de eslora y que llevaba dos años inactivo, por lo que, inicialmente, se baraja la falta de mantenimiento como principal causa del hundimiento.

El pesquero estaba pegado al muelle y abarloado a dos barcos, por lo que es probable que el momento del naufragio no fuese captado por las cámaras de seguridad del muelle industrial, ubicado justo frente a ese punto y las únicas que funcionan en el puerto ribeirense.

El armador del pesquero, José María Santiago, era también el titular del barco Cordero, que se hundió en 2008 a unas veinte millas de Cabo Prior. En dicho naufragio fallecieron cinco marineros.

El armador espera poder reflotar este martes el María Estefanía.

Un camión calcinado y otros cuatro barcos inactivos

En la zona portuaria de Ribeira permanecen también los restos de un camión que resultó calcinado hace un par de semanas. Está precintado, a la espera de que Portos de Galicia lo retire, previa autorización judicial, pues existe un embargo preventivo sobre el vehículo.

El hundimiento del María Estefanía viene a sumarse además a los numerosos incidentes registrados en los últimos meses en el puerto de Ribeira, entre ellos el hundimiento del pesquero Illas Cíes, el pasado mes de marzo. En esa ocasión, el barco se reflotó y retomó su actividad.

Otro buque, el Awadi se incendió en noviembre de 2025 cuando estaba amarrado a puerto, donde permanece a la espera de su retirada. Junto a él permanecen inactivos desde hace dos años el Praia do Vilar y el Praia do Castro.

También en la dársena de Ribeira está amarrado otro pesquero que está inactivo, el Tres de sempre, que está en venta y en cuyo interior vive un hombre con permiso del armador.

A ello hay que añadir la aparición de dos cadáveres: un varón encadenado a una escalera del puerto (un suceso que finalmente se confirmó como un suicidio) y una mujer que fue hallada muerta en el pasillo de la nave del departamento de usuarios de la zona portuaria.

Asimismo, se registraron varias denuncias por robos dentro de las instalaciones portuarias.