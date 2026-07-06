¿Dónde está Manuel García Hermo? Arranca en Lousame la tercera excavación en busca de los restos del sastre fusilado en 1936

El 30 de agosto de 1936, solo mes y medio después del inicio de la Guerra Civil española, el sastre Manuel García Hermo, natural de A Pobra, salía de su negocio en Ribeira para volver a casa con su mujer y sus nueve hijos, cuando fue secuestrado por tres hombres que le asesinaron y que dejaron su cadáver en una cuneta de Comparada, en el kilómetro 17 de la carretera Noia-Padrón.

Tenía 38 años. Los vecinos le enterraron, junto a otros represaliados, en una fosa común del cementerio de Vilacoba (Lousame).

Sus delitos fueron ser de izquierdas, afiliado a la UGT y escribir de vez en cuando artículos para la prensa local.

En junio de 2022, a petición de sus familiares (entre ellos su hija, Carmen García Neira, que ahora tiene 100 años) solicitaron que se buscasen sus restos en el marco del Plan de Memoria Democrática de Galicia.

Las averiguaciones previas llevadas a cabo por el grupo Histagra apuntaban a la posibilidad de encontrar en ese lugar del cementerio los restos de cuatro personas enterradas en una o varias fosas.

El triple crimen de Marcelle

Tres serían las víctimas del triple crimen de Marcelle, asesinados entre el 20 y el 22 de febrero de 1938 en distintos lugares de Vilacoba: Perfecto Félix Vilas Romero (que se había escondido en el monte y que fue capturado y fusilado); su hermano, Antonio (detenido y asesinado tras asistir al funeral de Percecto); y María Josefa Becerra Laíño (la mujer que les dio cobijo).

El otro sería Avelino Méndez Suárez, conocido como El asturiano, huido desde abril de 1937 y que fue paseado y represaliado el 24 de abril de 1939.

El equipo de arqueólogos, historiadores, antropólogos y genetistas se puso a trabajar para la localización de la fosa de Manuel (el único al que se buscó, pues ningún familiar de los demás represaliados lo solicitó también, probablemente porque no se enteraron de la iniciativa) partiendo de una importante pista que el cura párroco había dado a los feligreses en una misa en 1973: a la izquierda de la puerta principal del cementerio.

Finalmente, en la zona a la que había aludido el párroco, excavada en la roca madre, se encontraron unos restos óseos con una cabecera de piedras que quizá los separaba de otra tumba.

En aquella fosa, que probablemente fue reutilizada para enterrar a otro represaliado, se encontraron unos restos óseos (muy degradados por la gran humedad, el PH y la falta de calcio del terreno), pero no eran los de García Hermo.

Restos óseos encontrados en una fosa de Vilacoba en 2022 y que Fernando Serrulla cree que podrían ser los de Avelino Méndez Suárez, 'El asturiano'. / Cedida

Los restos fueron sometidos a análisis de ADN en el Laboratorio de Genética Forense de la USC. El estudio genético permitió descartar que pertenezcan a Manuel García Hermo, dada la incompatibilidad en un total de 5 y 7 marcadores genéticos, analizados en dos restos óseos diferentes.

Pero aquel no era un enterramiento del cementerio, sino clandestino, como demuestra el hecho de que el cuerpo tuviese una bota a la altura de barriga. Tenía un orificio de bala en la cabeza, y había restos de proyectiles dentro del cráneo.

Imagen del botín izquierdo encontrado con los restos óseos en 2022. / Cedida

Aquellos eran los restos de un represaliado, pero no los de Manuel.

Aquel día se abrieron dos interrogantes: ¿De quién son esos restos? ¿Dónde está Manuel García Hermo?

Trabajos de excavación realizados en 2022 en la fosa del cementerio de Vilacoba. / Cedida

Desde entonces, los restos hallados permanecen custodiados en la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) a la espera de su identificación.

"Creemos que se trata de Avelino Méndez Suárez, El asturiano, pero es muy difícil confirmarlo, porque no conseguimos localizar a ninguno de sus familiares", señala el antropólogo forense del Imelga Fernando Serrulla.

Gráfico del estudio forense sobre el cuerpo hallado en la excavación realizada en Vilacoba en 2022. / Cedida

En 2025 se llevó a cabo una segunda excavación en Vilacoba. El uso de un georradar apuntaba a la posible existencia de una fosa en otra zona del cementerio. Pero no hubo éxito.

Pero ni Serrulla ni su equipo se rinden. “Propondré seguir interviniendo en Vilacoba. Tenemos un montón de información. Llevo 20 años comprometido con la investigación de fosas y ayudaré para que se declare el cementerio de Vilacoba como un Lugar de Memoria Democrática. Para que no se olvide nunca lo que pasó allí”, dijo entonces Serrulla.

Una nueva pista

Este lunes, un equipo a cuyo frente están el arqueólogo Andrés Bonilla y el propio Serrulla inició la tercera excavación en Vilacoba. Es el tercer intento para localizar a Manuel García Hermo.

Pero esta vez hay una nueva pista: "Mi abuelo enterró aquí a dos personas en 1936". Es el testimonio de un vecino de Lousame que señala un punto triangular, de unos 20 metros cuadrados, entre la iglesia, el camino de acceso al cementerio y el vial Noia-Padrón.

"Sabíamos que en Vilacoba podía haber los restos de cinco fusilados; pero no de siete", explica Serrulla, quien añade que "estoy seguro de que García Hermo está en esa zona, dentro o fuera del cementerio".