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A Xunta licita por máis de 405.000 euros a concesión do servizo da escola infantil do hospital do Barbanza

Nas instalacións aténdense nenos e nenas de cero a tres anos

Fachada do hospital comarcal do Barbanza.

Fachada do hospital comarcal do Barbanza. / Suso Souto

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Suso Souto

Ribeira

O portal de contratos públicos de Galicia publica, na súa edición deste luns, a licitación, por un importe de 405.570 euros, da concesión do servizo da escola infantil para o hospital comarcal do Barbanza (Ribeira), que atende nenos e nenas de 0 a 3 anos.

Este servizo busca facilitar a conciliación da vida persoal e laboral do persoal do hospital e do resto de familias que utilizan a escola.

Deste xeito, facilítase que as persoas beneficiarias exerzan a súa actividade profesional facendo compatible a paternidade e maternidade coa vida laboral.

Antes da finalización da vixencia da actual concesión, o Servizo Galego de Saúde abre a licitación deste contrato. Terá unha duración de 3 anos con posible prórroga máxima de 24 meses.

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As empresas interesadas en participar neste procedemento teñen ata o vindeiro 27 de xullo para presentar as súas ofertas.

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