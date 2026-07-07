Concluye sin éxito en Lousame la tercera excavación en busca de la fosa de Manuel García Hermo

La excavación arqueológica realizada este lunes en Vilacoba (Lousame), en busca de la fosa en la que se encuentran los restos de Manuel García Hermo (el sastre de A Pobra fusilado en 1936), concluyó sin éxito.

La intervención, la tercera que se llevó a cabo en cuatro años, fue promovida por la Diputación de A Coruña, con la cofinanciación de la Federación Española de Municipios y Provincias.

En esta ocasión se intervino en un punto en el que un vecino dijo que su abuelo había enterrado a dos personas en 1936: entre la iglesia, el acceso al cementerio y el vial Noia-Padrón.

Además de los restos óseos de García Hermo se buscaban también los de las tres víctimas del conocido como triple crimen de Marselle, ocurrido en febrero de 1938: Perfecto Félix Vilas Romero, María Josefa Becerra Laíño y Antonio Vilas Romero.

Este martes se dio cuenta de los resultados infructuosos de los trabajos de exhumación, en un acto en el que estaban presentes el nieto de Manuel García Hermo y el de Josefa Becerra, así como la diputada provincial de Dereitos Civís, Sol Agra; el alcalde de Lousame, Esteban Ares; varios ediles; Juan Hermida, en representación de la Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza; el forense Fernando Serrulla, coordinador de los trabajos; y el arqueólogo Andrés Bonilla.

Aunque los resultados fueron negativos, Agra recordó que "estas intervenciones son importantes, no solo por la posibilidad de la devolución de los restos a las familias para que puedan enterrarlos dignamente donde ellos consideren, sino también por la visibilización social de unos hechos, los de la represión franquista, que se están pretendiendo normalizar e incluso negar.”

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La diputada se comprometió con la citada entidad a colocar una placa con los nombres e historias de las víctimas enterradas en Vilacoba, y a solicitar que el cementerio se declare Lugar de Memoria, según lo recogido en la ley 20/2022 de Memoria Histórica.