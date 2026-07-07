Condenada a dos años de cárcel por estafar a la mujer a la que cuidaba en Ribeira

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a dos años de cárcel a una auxiliar de ayuda a domicilio por estafar a la mujer a la que cuidaba en Ribeira.

El tribunal declara probado que la acusada conocía la clave de la tarjeta bancaria de la víctima, y que realizó transferencias a una cuenta a su nombre y cargos con esa tarjeta, todo ello aprovechando la confianza derivada de la relación laboral.

La Sala no considera acreditado que hubiera efectuado todos los reintegros en cajero ni todas las compras de menor importe.

Los magistrados, tras valorar en conjunto la prueba documental bancaria, las facturas y las contradicciones de la acusada, concluyen que existe prueba suficiente de la autoría y de la continuidad delictiva. Además, aplican la agravante de abuso de confianza y la atenuante de dilaciones indebidas.

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del TSXG.

Según la sentencia, la acusada, nacida en Brasil, accedió, con autorización de la mujer a la que cuidaba, a los datos de su tarjeta de crédito, para que retirase 1.200 euros cada mes, dados sus problemas de movilidad.

La acusada, "con ánimo de ilícito enriquecimiento, y aprovechando la confianza que la víctima había depositado en ella por la relación laboral preexistente", en un período comprendido entre el 8 de febrero y el 8 de junio de 2021 se sirvió de la referida tarjeta y de los datos obrantes en ella para efectuar 8 transferencias de dinero desde la cuenta de la perjudicada a la suya por importe de 7.200

euros.

De igual modo, la acusada, vía telefónica, para el pago de la renovación de la póliza del seguro del vehículo de su pareja facilitó el número de la tarjeta de la víctima e hizo el cargo por importe de 254,05 euros.

El 8 de febrero de 2021 la acusada compró un ordenador portátil, dos sartenes, un calentador y una plancha en A Pobra empleando la misma tarjeta por importe de 905,50 euros.

La víctima de esta estafa falleció durante la tramitación del procedimiento, el 4 de agosto de 2024.