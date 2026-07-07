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A Feira Medieval de Noia recreará o desembarco das naves británicas de 1147

Do 17 ao 19 de xullo faranse representacións inspiradas en lendas, personaxes e episodios históricos da vila

Pola esquerda, Ana Moas, Francisco Pérez, Chelo Martínez e Moncho Pérez.

Pola esquerda, Ana Moas, Francisco Pérez, Chelo Martínez e Moncho Pérez. / Cedida

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Suso Souto

Noia

A XXVII Feira Medieval Vila de Noia celebrarase os vindeiros 17, 18 e 19 de xullo cun programa que marcará un novo rumbo para un dos eventos máis emblemáticos do calendario estival da vila.

Un dos cambios máis visibles será a transformación do casco histórico, que se converterá nun auténtico escenario medieval. A nova ambientación foi concibida para recrear con maior fidelidade a atmosfera da época e transportar as persoas visitantes á Noia do medievo.

A programación tamén dará un paso adiante ao vincular parte das actividades con feitos históricos e lendas da vila.

Entre elas destaca a recuperación do histórico desembarco de 1147, cando as naves británicas encabezadas polo monxe Arnulfo arribaron ao porto de Noia antes de continuar a súa peregrinación cara a Compostela.

Esta recreación volverá formar parte da feira, co peirao do Marqués como escenario da chegada das embarcacións.

"Noia foi un porto importante na historia medieval e hai que poñer en valor esa importancia que tivo, tanto a nivel comercial como de punto de referencia para os peregrinos que chegaban por mar a Compostela", dixo o alcalde, Francisco Pérez.

A recuperación da autenticidade será outro dos piares desta edición. O Concello apostará por unha programación máis diversa e inspirada no contexto histórico, incorporando novas propostas que enriquecerán a experiencia do público sen perder a esencia que caracterizou sempre a feira.

Entre as novidades destaca a participación dos Abandeirados da Toscana, recoñecidos internacionalmente polas súas exhibicións de bandeiras históricas. Tamén regresarán as tradicionais xustas de cabaleiros, que nesta edición incorporarán novos contidos e representacións.

A feira contará, ademais, con 220 postos de artesanía, alimentación e animación, así como con obradoiros e xogos dirixidos á cativada para reforzar o seu carácter familiar.

Haberá tamén campamentos medievais que contribuirán a dar maior vida ás diferentes zonas do recinto. Pola súa banda, a exhibición de cetrería trasladarase aos xardíns de Felipe de Castro, buscando un espazo máis axeitado e con mellores condicións para o benestar das aves.

Ao longo dos tres días desenvolveranse representacións inspiradas en lendas locais, personaxes históricos e episodios significativos da Noia medieval, integrando divulgación e espectáculo nunha programación pensada para todos os públicos.

O dispositivo de seguridade tamén será reforzado cun posto de mando avanzado situado no Coliseo Noela, no que participarán Policía Local, Garda Civil, Protección Civil e os servizos sanitarios, co obxectivo de garantir o correcto desenvolvemento dun evento que cada ano reúne milleiros de persoas.

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Na presentación participaron tamén a edil de Cultura, Chelo Martínez; o técnico municipal de Cultura, Moncho Pérez; e a autora do cartel deste ano, Ana Moas.

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