O Programa Integrado de Emprego de Amicos acada unha porcentaxe de inserción laboral do 61%
Participaron cen persoas desempregadas de Boiro, Ribeira, A Pobra, Noia, O Porto do Son, Rianxo e Lousame
O Centro de Atención Integral da asociación de persoas con discapacidade intelectual de Amicos, ubicado en Boiro, acolleu este martes un acto de recoñecemento ás persoas participantes
no Programa Integrado de Emprego 2025/26 da entidade.
Esta iniciativa permitiulles adquirir novas competencias profesionais e achegarse ao mercado laboral a través da formación e do acompañamento especializado.
A xornada reuniu participantes, empresas colaboradoras e representantes institucionais para facer balance dos primeiros meses de desenvolvemento desta edición do programa.
O acto contou coa participación da directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, que fixo entrega dos diplomas ás persoas participantes xunto ao equipo de Amicos
e representantes do tecido empresarial da comarca.
Participaron tamén o director xeral de Amicos, Xoán España; a directora de Relacións Institucionais de Congalsa, Isabel Cañas; e a técnica de Recursos Humanos de Gadisa, Carlota López.
Actualmente, o programa acompaña 100 persoas desempregadas dos concellos de Boiro, Ribeira, A Pobra, Noia, O Porto do Son, Rianxo e Lousame.
Segundo datos da entidade, 61 xa conseguiron incorporarse ao mercado laboral, acadando un total de 97 contratos en sectores como o comercio, a loxística, a industria, o turismo ou a atención.
A través das distintas accións formativas, das prácticas en empresas e das sesións de orientación individualizada, tiveron a oportunidade de reforzar as súas capacidades e prepararse para afrontar con maiores garantías os retos do mercado laboral actual.
Zeltia Lado puxo en valor o traballo do equipo de Amicos e dos participantes, e calificou a entidade como “unha alianza esencial”, ao tempo que adiantou que a próxima edición destes Programas Integrados de Emprego elevará o seu orzamento a 11 millóns de euros para promover 50 programas de 12 meses de duración, que beneficiarán unhas 4.700 persoas sen traballo.
Como novidade, reservará un millón de euros para programas destinados a persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social, ademais dos 2 millóns xa reservados para programas dirixidos a mulleres desempregadas e un importe de igual contía para persoas maiores de 52 anos.
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