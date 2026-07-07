Reflotan el pesquero 'María Estefanía', que se hundió este lunes en la dársena de Ribeira
Las condiciones de la embarcación no permiten su amarre de nuevo, por lo que será trasladado provisionalmente a un varadero
El pesquero María Estefanía, que se hundió este lunes en la dársena de Ribeira, probablemente por falta de mantenimiento, vuelve a estar a flote.
En la mañana de este martes se están llevando a cabo los trabajos de reflotamiento, tras la instalación de cuatro globos flotadores en el barco, que permanece perimetrado por una barrera anticontaminación.
Con todo, se continúa con las tareas de achique del agua para intentar que la embarcación recupere la flotabilidad.
Los efectivos que participan en el operativo observaron que las condiciones de la embarcación no permiten su amarre de nuevo, por lo que será trasladado provisionalmente a un varadero, para su posterior gestión por parte de un operador autorizado.
Durante el operativo (en el que participan efectivos de Gardacostas, de Portos de Galicia y de la empresa encargada del reflotamiento, y al que también acudió la Policía Nacional) permanecen instaladas las barreras anticontaminación desplegadas por el Servizo de Gardacostas para controlar el "leve vertido" de aceite de motor del barco, sin que se detectasen fugas.
El María Estefanía es un barco de madera, de la armadora Indeswitecc S. L., de 16,63 metros de eslora. Lleva dos años inactivo (figura de baja desde mayo de 2024), por lo que, inicialmente, se baraja la falta de mantenimiento como principal causa del hundimiento, ocurrido este lunes entre las 07.00 y las 08.00 horas.
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