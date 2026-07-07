Xestur asume la modificación del proyecto del nuevo polígono de Ribeira, cuyo sobrecoste se cifra en unos 5 millones

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, firmaron este martes el protocolo de colaboración que permitirá desbloquear la tramitación del futuro polígono industrial de Pedras Vermellas.

La conselleira dijo que el proyecto encargado en su día por el Concello y aprobado en 2023 "no tiene el nivel de diseño necesario", por lo que el actual Gobierno local optó por poner en manos de la Xunta, a través de Xestur, su modificación.

Una modificación que ya está en fase de contratación y cuyo plazo de redacción será de tres meses, por lo que se espera que a final de año se puedan licitar ya las obras en base a ese nuevo proyecto.

El futuro polígono de Pedras Vermellas será de titularidad municipal. El Concello se encargará de la dotación de los servicios necesarios, y Xestur será la entidad promotora, encargándose además de ejecutar las obras de urbanización y de comercializar las parcelas de un recinto que abarcará una superficie de 260.000 metros cuadrados.

Xestur es una sociedad pública adscrita a la Xunta y participada por las diputaciones provinciales cuyo objetivo principal es la promoción y gestión de suelo empresarial y residencial, así como el desarrollo de actuaciones urbanísticas y obras de infraestructura en la comunidad gallega.

Lorenzana explicó que "era imposible que el proyecto que se hizo sirviese de base para licitar las obras. No tenía el grado de detalle necesario y hay que actualizar determinadas cuestiones".

"Ese proyecto no era válido para que Xestur pudiera acometer las obras", dijo.

"Hace más de un año que le solicitamos a la anterior Corporación municipal que se permitiese a la Xunta actualizar el proyecto o que lo hiciera el Concello", recordó la conselleira, añadiendo que no hubo respuesta.

"Pero lo importante es que hoy estamos aquí", afirmó Lorenzana, para añadir que "nuestro compromiso lleva ahí más de un año".

Y, aunque la conselleira y la alcaldesa evitaron profundizar en la polémica, fue el presidente de la patronal local, Francisco Martínez Gude, quien puso los puntos sobre las íes respecto a esa "falta de respuesta" al lamentar que el anterior Gobierno local (que formaban BNG, PBBI y PSOE) "no le trasladó a la Consellería ningún documento ni ninguna iniciativa para poder sacar adelante el proyecto".

En este sentido, agradeció "el paso adelante" que dio al respecto el actual Ejecutivo local (PP-PBBI). A su lado, escuchando ese agradecimiento, estaba el teniente de alcaldesa, Vicente Mariño (PBBI), que también era el número dos del tripartito.

Por su parte, Mariño dijo que "fue precisamente ese inmovilismo del anterior alcalde, Luis Pérez (BNG) lo que motivó la moción de censura", añadiendo que "él apostaba más por un macro polígono comarcal que por este de Pedras Vermellas".

La patronal cifra en más de 40 las empresas interesadas en adquirir suelo industrial en el futuro polígono, lo que aproximadamente, y siempre según las consultas iniciales, supondría la ocupación de una superficie de 108.000 m2 (estimación que también habrá que actualizar) en un recinto que tendrá unos 165.000 m2 de uso industrial.

Pero la actualización del proyecto lleva aparejada también la de la inversión. Y es que, si inicialmente se había cifrado en 12,4 millones de euros, Diego Toja, gerente de Xestur, da por hecho que "será mayor". "Como mínimo, cuatro o cinco millones de euros más", añadió.

Y ello es debido al incremento de precios (pues el proyecto se hizo en 2022) y a los cambios que se deberán realizar en el proyecto.

En este sentido, Toja señaló que "hay desniveles de hasta 10 metros, pero los técnicos solo los contemplaron hasta los 5 metros, por lo que hay que actualizar el estudio geotécnico, porque el que se hizo es muy básico". Un sobrecoste que afectará, sobre todo, al movimiento de tierras.

Al respecto, Toja dijo que "cuando Xestur asume la ejecución de unas obras, el proyecto tiene que cumplir unos requisitos. Y, en este caso, no los cumplía. Por eso se hará la modificación: para ejecutar las obras con garantías y evitar cambios a posteriori".

Cabe recordar que la tramitación del nuevo polígono se retrasó también en su día porque en el proyecto de expropiación se habían incluido dos terrenos pertenecientes al municipio de A Pobra, por lo que fue necesario adquirirlos y registrarlos.