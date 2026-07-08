Basura, botellones y hasta cuatro peleas a la vez: cancelan la Romaría das Peñas de Boiro

El Día das Peñas de Boiro, celebrado el pasado lunes en el parque de A Cachada, en el marco de las fiestas de verano, fue un éxito de público, pero no de crítica.

Unas tres mil personas (pertenecientes a unas 25 peñas) se dieron cita para disfrutar de los juegos (en los que compitieron 16 peñas) y de la música, en una cita organizada por la Asociación Cultural Peñas de Boiro. Una cita en la que imperó la diversión, pero en la que faltó civismo.

Y es que, pese a las previas e insistentes llamadas de la organización a la responsabilidad, el recinto acabó ese día repleto de basura y restos de un multitudinario botellón tras una jornada en la que tampoco el ambiente era el deseado.

Se registraron hasta cuatro peleas a la vez. "Tuvimos que cortar la música", dicen desde la organización, que había contratado un equipo de seguridad privada con ocho profesionales.

De modo que, en un doloroso ejercicio de responsabilidad, pero también desde una profunda decepción, el colectivo ha decidido cancelar su otra gran cita estival: la Romería das Peñas, que estaba programada para el próximo sábado 22 de agosto, con un cartel de siete DJ's, juegos y Fiesta de la Espuma.

"Esperamos que esto sirva para reflexionar"

"Esperamos que esta situación sirva para reflexionar sobre la importancia de cuidar entre todos una celebración que siempre buscamos organizar con el mayor esfuerzo e ilusión", señala en un comunicado el colectivo que preside David Laíño.

El espíritu del Día das Peñas está muy lejos del que motivó su creación hace dos décadas. Quin Riveiro, anterior presidente del colectivo y uno de los impulsores de esta multitudinaria cita, recuerda cómo creció la semilla que un grupo de amigos sembró en 2006 el "día muerto" de las fiestas de Boiro (el lunes).

Cogieron unas empanadas, un jamón, un barril de cerveza y un equipo de música y se plantaron en la plaza consistorial.

La semilla brotó pronto, y al año siguiente ya se crearon las tres primeras peñas, que montaron su fiesta en la calle peatonal.

Más de una veintena de peñas, pero solo treinta socios

En 2018 se constituyó la Asociación Cultural Peñas de Boiro, que en teoría agrupa a unas 25, con más de 1.000 integrantes en total. Unas más numerosas que otras, como la de los Esponjas (con más de 200 integrantes) o la de los Escopetas (con más de 120). La media es de cuarenta o cincuenta. Sin embargo, el colectivo Peñas de Boiro solo tiene una treintena de socios.

"No hay iniciativa. Estamos quemados. El pasado mes de noviembre celebramos la asamblea anual, y solo estaba representada una peña. No tenemos apoyo de las peñas. No se genera relevo y no hay implicación", señala David Laíño.

De modo que la forma en la que transcurrió y acabó el Día da Peñas el pasado lunes fue la gota que colmó el vaso. "Quizá acabaremos por prohibir el botellón en el recinto el Día das Peñas", señala Laíño, quien reconoce que el ambiente del pasado lunes en A Cachada "no era el ambiente sano que deseábamos".

"Dejaron el recinto hecho un Cristo", lamenta. Con todo, la asociación recibió el agradecimiento del Concello por haber contratado a tres personas para limpiar el parque, colaborando así con la brigada municipal.

El mensaje es contundente: así no.