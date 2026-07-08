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Los disparos (fotográficos) de un militar que documenta la fauna de Muros-Noia
Enrique Martínez es asesor ambiental del Ejército del Aire. Trabaja en la Estación de Vigilancia Aérea 10 (EVA-10) del Monte Iroite, en Noia. Es un apasionado naturalista y gran aficionado a la fotografía de naturaleza. Pero los disparos de este militar no proceden de ningún arma de fuego, sino de su inseparable cámara fotográfica. Más información
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