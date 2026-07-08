Nace un laboratorio de proxectos cinematográficos no marco da Mostra de Curtas de Noia
O novo espazo profesional debuta coa convocatoria dun concurso de guións e outro de proxectos
O Curtas Noia Industry Lab busca descubrir novas voces do audiovisual e contribuír ao desenvolvemento de obras
A Mostra de Curtas Vila de Noia dá un novo paso no seu compromiso co sector audiovisual coa creación do Curtas Noia Industry Lab, un espazo pensado para impulsar o talento emerxente, favorecer o encontro entre creadoras, creadores e profesionais da industria e acompañar o desenvolvemento de novos proxectos cinematográficos.
Como primeira iniciativa deste novo laboratorio, o festival convoca o I Concurso de Guión de Curtametraxe e o I Concurso de Proxectos de Curtametraxe, dúas convocatorias dirixidas a descubrir novas voces do audiovisual e contribuír ao desenvolvemento de obras con potencial artístico, industrial e de percorrido no circuíto de festivais.
Ambas as convocatorias nacen coa vontade de fomentar a creación de novas curtametraxes, apoiar o talento emerxente e promover historias capaces de conectar a identidade local con audiencias globais a través dun formato que continúa a ser un dos principais espazos de innovación cinematográfica.
A iniciativa busca converterse nunha ferramenta de descubrimento e acompañamento para novas autoras e autores, favorecendo o desenvolvemento de guións e proxectos con potencial cinematográfico e facilitando o seu contacto con profesionais do sector.
Ao mesmo tempo, pretende contribuír ao fortalecemento do ecosistema audiovisual galego, incentivando propostas que establezan vínculos con Galicia, o seu patrimonio, a súa cultura, as súas paisaxes ou as súas comunidades, e que poidan desenvolverse parcial ou totalmente no territorio.
Poderá participar calquera persoa maior de 18 anos, con independencia da súa nacionalidade ou lugar de residencia. As dúas convocatorias contan con requisitos específicos, adaptados ás características de cada modalidade e recollidos nas súas correspondentes bases.
Os proxectos seleccionados serán presentados publicamente ante un xurado profesional durante a celebración do Curtas Noia Industry Lab, nunha sesión final de pitch que terá lugar no marco da 27ª Mostra de Curtas Vila de Noia, entre o 4 e o 14 de novembro.
Os proxectos gañadores recibirán diferentes premios e recoñecementos, ademais do selo distintivo desta nova sección do festival.
O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 14 de agosto de 2026 e as candidaturas deberán presentarse a través da plataforma Festhome, de acordo co establecido nas bases de cada convocatoria.
Un novo espazo para impulsar a creación audiovisual
A piques de cumplir as tres décadas de traxectoria, a Mostra de Curtas Vila de Noia continúa ampliando o seu compromiso co audiovisual coa creación do Curtas Noia Industry Lab, un espazo orientado ao desenvolvemento de proxectos emerxentes e á conexión entre creación, industria e territorio.
Con esta nova sección, o festival aspira a consolidarse non só como un escaparate para o cinema curto, senón tamén como unha plataforma de lanzamento para novas creadoras e creadores, impulsando proxectos con calidade artística, viabilidade industrial e potencial de circulación, cunha especial atención a aqueles que contribúan a fortalecer o tecido audiovisual galego.
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