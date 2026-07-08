A Xunta destina máis de 850.000 euros á recuperación de 21 bancos marisqueiros de Rianxo
As tarefas, nas que participarán 94 mariscadoras a pé, levaranse a cabo nunha superficie de 1,5 millóns de metros cadrados
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, asinou este mércores co patrón maior de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, un convenio de colaboración para o desenvolvemento dun proxecto integral de restauración de hábitats e zonas de produción marisqueira.
Este acordo, establecido para paliar os danos polas intensas choivas e os consecuentes episodios de baixa salinidade de comezos de ano, contempla todas as medidas deseñadas pola confraría titular dos bancos marisqueiros, que serán financiadas na súa totalidade pola Consellería do Mar cun investimento de 856.427,31 euros, cofinanciado nun 70% polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa).
O plan de restauración estenderase sobre un total de 21 bancos marisqueiros intermareais da localidade, que suman unha superficie conxunta de 1.507.218 m2.
Unha das principais accións será a sementeira homoxénea e manual de 5 millóns de unidades de ameixa babosa. Así mesmo, procederase ao rareo e traslado de exemplares de ameixa fina e xaponesa de talla non comercial desde os bancos máis saturados cara a zonas de destino óptimas, como A Ladeira de Leiro, Iñobre (Porto-Sarillo), a ría de Beluso e a praia da Torre.
Nestas dúas últimas localizacións habilitaranse sistemas de preengorde acoutados mediante panos de rede sobre o substrato, que contarán con tarefas de limpeza quincenal de lodos e algas.
Ademais das repoboacións, o convenio especifica un intenso calendario de traballo para o acondicionamento do medio e a mellora da resiliencia do substrato, executando tarefas de remoción, aireación e descompactación do sedimento tanto de xeito manual coma mecánico co apoio de tractores e embarcacións con arados de chorros de auga.
O proxecto, que compensará as tarefas de rexeneración de 94 mariscadoras a pé integradas no plan, estipula tamén a retirada de lixos e restos orgánicos do leito mariño, o control activo de depredadores, quendas de vixilancia territorial e dúas mostraxes científicas ao ano, en primavera e outono, para avaliar a evolución dos stocks.
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