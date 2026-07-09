Éxito rotundo: la práctica totalidad de las 34 viviendas subastadas en Palmeira ya tienen dueño

La urbanización Residencial Playa Linda, de Palmeira (Ribeira), tendrá muy pronto nuevos vecinos tras el "rotundo éxito" de la subasta pública realizada a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). A la espera del cierre definitivo de la puja "podemos afirmar que, casi con seguridad, se van a adjudicar todas las viviendas, garajes y bodegas que se han puesto a la venta", afirmó uno de los responsables de la empresa que promovió la subasta.

Cabe recordar que se trata de 34 viviendas, de entre 59 y 80 metros cuadrados, 34 plazas de garaje y 34 bodegas. Los precios alcanzados en la subasta se situaron entre los 100.000 (el mínimo fijado) y los 150.000 euros, en el caso de las viviendas, mientras que los garajes y bodegas, oscilaron entre 6.000 y 11.000 euros.

Una segunda residencia

En cuanto al perfil de los compradores, "la mayoría son personas que buscaban una segunda residencia y que suelen veranear en la zona o municipios limítrofes y que han visto en esta promoción una oportunidad única", afirmó el promotor de la puja.

La mayoría, añadió, "son de Santiago, A Coruña, Vigo y Madrid, aunque también hay compradores de otros puntos de España, como Zaragoza o Sevilla". Otra parte de los inmuebles han sido adquiridos por inversores, "aunque han sido minoría", explicó.

Hay que señalar que los inmuebles subastados habían sido adquiridos a la Sareb por la compañía promotora de la subasta, asumiendo una deuda de 3.874.649 euros, más intereses. "A la espera de cerrar la puja y de concretar números, creemos que se ha cubierto todo el importe", indicó el responsable de la empresa, por lo que la operación solo puede calificarse como un éxito.

Un destino turístico muy apreciado

Señaló además que, a la vista de los resultados, "se puede confirmar que Palmeira, y el municipio de Ribeira, es un destino turístico muy apreciado por quienes eligen Galicia para disfrutar de sus vacaciones". No duda además de que quienes han adquirido estas viviendas han realizado una inversión rentable.

Así, explica, "si tenemos en cuenta los precios de mercado actuales, en los meses de verano se pueden obtener unos 10.000 euros de alquiler", con lo que la inversión se podrá amortizar en poco tiempo. Además, los precios a los que han sido vendidas están muy por debajo de los de otros destinos turísticos de las Rías Baixas.

A 250 metros de la playa

El Residencial Playa Linda es un complejo formado por 9 bloques de 6 viviendas cada uno. De las 54 totales, veinte se habían vendido hace quince años, pero cuando llegó la crisis inmobiliaria las ventas se frenaron y las 34 que han sido subastadas ahora acabaron en manos de la Sareb.

La urbanización se encuentra en un espacio privilegiado, a solo 250 metros de la playa, y está totalmente cerrada en todo su perímetro. Dispone además de piscina, jardín y parque infantil.