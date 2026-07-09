Solo un mes después de su inauguración, el albergue de Noia cerrará tres días para solventar "deficiencias graves"

El pasado día 30 de mayo abría sus puertas al público en Noia el albergue Portos Apostoli, el único de la comarca de Muros-Noia, gestionado por voluntarios de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago.

La instalación se habilitó en las rehabilitadas ruinas de la antigua fábrica de curtidos de A Chaínza. Y, aunque en abril de 2025 el entonces alcalde, Santiago Freire, anunciaba ya su inauguración para ese mismo verano, una de las prioridades que asumió su sucesor, Francisco Pérez, fue la de dotar al complejo de los servicios básicos de electricidad, saneamiento y abastecimiento de agua.

Pero, ahora, poco más de un mes después de su inauguración, el albergue permanecerá cerrado los próximos días 17, 18 y 19 de julio para acometer "obras urgentes".

Durante esos tres días se acometerán trabajos relacionados con la traída de aguas, ventilación y extracción, apertura de ventanas, separación de duchas...

Se trata, según la entidad que gestiona esta instalación turística, de "deficiencias graves detectadas por hospitaleros y peregrinos".

La previsión es que el día 20 de julio por la tarde, y tras una limpieza general, el albergue esté de nuevo plenamente operativo.

La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS) agradece "la absoluta comprensión y colaboración del Concello para subsanar estas deficiencias". Unas obras que califica de "absolutamente necesarias".

El albergue de Noia se integra en el modelo de hospitalidad tradicional promovido por la FICS (el modelo primigenio del Camino, con orígenes medievales). Se trata de un tipo de albergues hoy en clara minoría pero que, al mismo tiempo, son los que conservan la esencia de los hospitales de peregrinos más tradicionales.

Es de donativo, sin tarifas fijas, que dependen de la voluntad de las personas que se alojan. En todo caso, sus usuarios solamente pueden ser peregrinos, que deben acceder con la acreditación oficial. Por orden de preferencia, la admisión es: peregrinos a pie, a caballo y en bicicleta.

Además, el de A Chaínza es el único albergue de este tipo que permite dormir dos noches seguidas, algo que tiene su origen en la peculiaridad del doble punto de partida del Camino de la ría de Muros-Noia (O Porto do Son o Muros), que incluye un recorrido no lineal que se intenta favorecer con esa segunda noche de alojamiento.

Cuenta con 25 plazas distribuidas en 6 dormitorios de 4 plazas en literas más una habitación adaptada. Está dotado con microondas, nevera, lavadora, secadora, taquillas individuales con llave, resguardo para bicicletas y jardín.